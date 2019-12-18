【九巴奪命車禍】978線九巴粉嶺公路撞欄　樹枝劏車頂　六死39傷

粉嶺公路發生九巴奪命車禍，造成六人死亡39人受傷。今（18日）午4時許，一輛載有逾50人的978路線九巴，沿粉嶺公路往上水方向行駛至松柏塱對開，突然撞向防撞欄再撞樹，上層左邊車身遭樹枝「劏開」，一男一女拋出車廂死亡，另外兩男兩女倒斃上層及樓梯位置，現場設立臨時停屍間；39人受傷，傷者最細僅3歲，28輛救護車到場救援，將傷者送往4間醫院。56歲車長涉危險駕駛引致他人死亡被捕。

涉事九巴車身嚴重撞毀。（黃廸雯攝）

九巴撞欄再撞樹 車頂劏開兩乘客拋車外

下午4時15分，一輛978路線九巴由灣仔北開往粉嶺華明邨，沿粉嶺公路左一慢線往上水方向行駛，行至松柏塱對開突然偏離慢線，撞向左邊防撞欄後，再衝前七米撞欄外大樹，現衝前數米始停下，地上無剎車痕。上層左邊車頂被「劏開」飛脫，殘骸懸掛樹上，車身嚴重損毀。上層一男一女被拋出車外，多人受傷，有人上半身掛在車身外。有乘客目睹多人跌落樓梯，有人拋出車，上層車廂「血肉模糊，有人『肢解』斷腳」。

巴士車身有大量血跡。（黃廸雯攝）

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六死39傷 現場設臨時停屍間

大量消防及救護車到場救援，被拋出車外男子現場證實死亡，另有兩人倒斃上層，一人倒斃樓梯位置，現場設置臨時停屍間，拋出車廂女子則送北區醫院搶救，惜傷重不治，6名死者介乎31至59歲。現場亦設立傷者分類站，39名傷者被分別送往四間醫院治療，年齡介乎3至74歲，尚中6人嚴重。由於傷者眾多，北區醫院設有跨部門緊急支援站。而那打素醫院有約30名警員在場，醫院劃出一個地方供家屬登記資料及進行查詢。此外，約10名乘客無受傷，已即時登上其他途經車輛離開。

現場設有臨時停屍間，地上放有至少四具屍體。（黃廸雯攝）

車長涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕

56歲九巴車長涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，據了解，他上午約7時上班，肇事為今日最後一轉車，事發時時速65公里，未有超速駕駛。而九巴的facebook專頁晚上改用黑色頭像，悼念意外。

乘客：事發時情況混亂 有人肢解斷腳

現場乘客的物品散落一地，更有懷疑殘肢。受輕傷的潘先生坐在路旁待救，他指自己當時坐在巴士上層後方位置，撞樹一刻完全幫不到忙，樓梯位已被撞至扭曲，情況混亂，「血肉模糊，有人肢解斷腳」，乘客非常驚慌，他協助安撫一名老婦，消防員到場協助他們從車尾下車。

一名頭部受傷包着紗布的老婦林女士指，當時車速頗快，自己坐在下層，一度睡著，「𠵱家好擔心傷者，陰公」，經現場救護員包紮後，她接訪問時仍猶有餘悸，「好多人跌落樓梯，我真係好感恩，多得菩薩保佑」。

乘客目睹有人拋出車外

乘客何先生認為當時車速正常，「當時成架車坐滿，冇企位」，他坐在司機後面第二排位置，突然聽到一聲巨響，「當時篩一篩，以為撞到前車」，望前感到很光亮，才發現原來整個車頂遭劏開，同時車門並無打開，卻有人躺在車門外，懷疑倒那人是從上層拋下來，「趴喺度，我有啲驚，佢應該沒有意識」。

一名受輕傷的伯伯指自己當時坐中間位置，「當時車速頗快，好多人受傷」。另一名坐在巴士上層右邊、下巴及手部受傷的女子亦表示，目睹事發時坐在車頭的乘客飛出車外。

林鄭北區醫院探傷者

晚上8時許，特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始及運房局局長陳帆到北區醫院探望傷者，逗留約20分鐘後會見傳媒。林鄭指39名傷者有兩名分別3歲及12歲小朋友，5名傷者已出院，6名傷者情況嚴重。政府及醫管局已啟動應變機制，已設立查詢熱線及24小時情緒支援熱線，亦會為死者家屬提供專職社工，提供包括經濟援助、心理輔導及情緒支援等。

上層20人受傷消防救出 五人重傷擔架枱離車廂

新界北消防區長李銘基表示，消防於下午4時19分接獲意外報告，涉及一輛巴士及大量傷者，接報後一分鐘有救護車途經現場，兩名救護員即時下車展開救援，三分鐘後其他救援車輛到場。消防處123名消防員及救援員，涉事雙層巴士損毀嚴重，左邊車身大部分被削去，救援人員到場在巴士左邊發現兩名重傷傷者，亦在巴士上層救出20名乘客，當中五人傷勢嚴重，無法自行離開車傷，人員為他們穩定傷勢後，用需使用擔架將他們由車窗移離巴士。是次傷者主要集中在巴士前排位置，相信大部分傷者事發時坐在巴士上層左邊。

28救護車救援 40人送院一人不治

新界北助理救護總長王律文表示，事件中合共出動27輛救護車，聖約翰救傷隊出動一輛救護車，救護員在現場為傷者作初步治療及分流，動用16輛救護車將傷者分送四間醫院，10人送往北區醫院、10人送往那打素醫院、12人送往博愛醫院及8人送往屯門醫院。事件中一名傷者重傷，嚴重出血及骨折，其餘及擦傷及瘀傷，一人傷重不治。

警方呼籲乘客及途經司機提供資料

新界北交通部調查及支援組警司陳少鳴表示，肇事司機通過酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，警方將因循司機身體狀況、駕駛態度，路面情況及九巴機件性能作出調查，警方交通意外調查組、刑事調查隊、政府化驗所、消防處會就意外會作全面剖析，調查是否有人要負刑事責任。警方呼籲，離開了現場的乘客及途經駕駛者如目擊經過，請致電3661 7297及3661 7298聯絡警方。

六死者兩拋車外 四倒斃上層及樓梯

陳少鳴指出，現場沒有執水樽及泥頭車經過肇事的紀錄，警方無收過現場樹木或樹枝影響行車狀況報告。九巴並非每個位置均有安全帶，傷者主要是上層乘客，一男一女死者被拋出車外，三死者在上層左邊，另一死者樓梯位置，初步現場無剎車痕迹。