蕭源等涉取試題案　控方指蕭妻監考時去廁所　疑把試題傳送予夫

補習天王蕭源任職現代教育時，連續兩年疑於DSE文憑試期間，在其Facebook專頁張貼考試資料，包括當日剛開考的中文科口試試題。其妻蔡盈盈及兩名主考員涉嫌向蕭供料，3人與蕭全部否認指控，案件今(18日)在屯門法院開審。控方開案時透露，蕭的妻子在2017年任中文科文憑試的監考員，疑趁監考期間去洗手間，以手機把試題傳給丈夫，事後刪走相關短訊。

蕭源被控一項串謀公職人員行為失當罪。(林樂兒攝)

4名被告：蕭源（原名蕭志勇，43歲）、其同窗張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及其妻蔡盈盈（原名蔡怡，34歲）。案發時，蕭源夫婦為現代教育（香港）有限公司的中文老師，另兩人則在不同中學任教中文。

蕭與張同被控一項串謀公職人員行為失當罪，又與吳同被控一項串謀公職人員行為失當罪。蔡則被控一項公職人員行為失當罪。

張曾發口試試題傳給蕭

控方案情指，張國權及吳宏樑分別是2016及2017年中文口試主考員。2016年3月11至21日期間，張履行職務時，曾8次在首節考試時段開始前，或兩節考試時段之間，以WhatsApp將試題傳給蕭。蕭遂在考試結束前，在Facebook專頁「蕭源中文組」發佈試題。該年的中文口試每天有兩節時段，每節的試題並不相同，而同一時段應考的考生則會受同一試題評核。

吳曾將考員簡介傳給蕭

2017年，蕭問吳是否獲委任做口試的主考員。吳其後應蕭的要求，將主考員簡介會的詳情傳給對方。蕭以此整理好同年的口試應考講解後，錄音告知吳，2日後其Facebook專頁亦有上傳包含該講解的短片。

蔡曾任中文科寫作卷監考員

至於在2017年任寫作卷監考員的蔡，則在考期間前往洗手間，用電話將試題傳給丈夫。同日，兩人被廉署拘捕。另兩人亦先後於翌月被捕，警誡下承認曾向蕭洩露試題及相關資料。

控辯雙方同意的事實顯，蔡監考當天早上11時3分曾離開試場往洗手間，並在2分鐘後返回試場。其手機記錄顯示，她當天11時5分，把她與丈夫於凌晨1時半至當刻的對話刪除。

三人均被指曾向蕭提供資料

蕭與張被指於2016年3月10日至22日，串謀使身為該年中學文憑試中文口試主考員的張，蓄意向蕭披露該科試題。蕭與吳被指於2017年3月1日至9日，串謀使身為該年中學文憑試中文口試主考員的吳，蓄意向蕭披露該科的評分準則。蔡被指於2017年4月5日身為中學文憑試中文科寫作卷的監考員，蓄意向蕭披露該科試題。

張表示非自願向廉署作供

張表示並非自願作供，並就此展開「案中案」的聆訊。有份向他問話的廉署高級調查主任在庭上稱，從沒有恐嚇或利誘張作供。法庭播放張在廉署的會面錄影，該職員指蕭源在首節口試時段中首組考試完結前，便已在Facebook張貼試題；廉署懷疑張受蕭源夫婦賄賂而披露試題。

案件明續。

案件編號：WKCC2550/2018