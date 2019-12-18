【野戰謀殺案】引開事主朋友讓兩男下手　戰友脫謀殺罪當庭釋放

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上藍田五桂山殺害。其中一名「戰友」涉負責引開Bosco同行友人的男子，讓另兩人下手，同被控謀殺罪。法官今早(18日)作出裁決指引後，3女4男組成的陪審團退庭商議，裁定被告謀殺及誤殺罪均不成立，當庭釋放。被告亦有向離度的陪審團鞠躬致謝，他步出犯人欄時亦笑逐顏開，其親友則在庭外相擁而哭。

被告黃朗祺被裁定謀殺野戰戰友郭葦諾罪名不成立，當庭釋放。(李慧娜攝)

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兩名行兇男子早前已被裁罪成

被告黃朗祺，24歲，被控於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡及周正賢謀殺郭葦諾（20歲）。嚴汝衡（29歲)及周正賢（23歲）早前已受審，嚴被裁定誤殺罪成，將稍後判刑；周則被裁定謀殺罪成，判囚終身。

控方指，被告(貓仔)與郭(Bosco)、嚴(Martin)和周（Benard）都是野戰遊戲的發燒友，嚴及周因購置Wargame用品與郭生嫌隙，兩人計劃在案發日凌晨，約郭到藍田五桂山行夜山，並在山上殺死郭。被告則負責引開郭的一名朋友，令郭在案發時被「孤立」，以該周及嚴有機會下手。

群組曾討論計劃

案發前，被告、嚴和周等人在WhatsApps群組「午夜郊遊群」中已討論過計劃，嚴曾稱要「take him down」(做低死者)」，被告則負責引開郭的朋友「05」。嚴又稱和周「做低」郭後，會收起其屍體。

郭與兩男買賣裝備有糾紛

郭的屍體於同月29日被發現在行山徑下方，當時郭的頭和上胸被一個白色袋包裹，而其屍體則佈滿血跡。法醫指，郭的死因為多處刺傷和頭部的傷勢。被告於同月29日被捕，他在警誡下稱：「阿sir，係Martin(嚴)同周正賢殺郭葦諾Bosco，我係被Martin迫我幫手。」

雖然被告未有出庭自辯，但他在與警方的錄影會面提到，事發前一星期，嚴曾在一個聚會上提到事主欠他2萬多元，二人在裝備買賣上也有糾紛，又提到事主「呃其他人錢」，嚴當時表示打算趁機殺死事主，但嚴後來又稱「hold住」計劃。

野戰發燒友郭葦諾，因裝備買賣與戰友有糾紛，終惹來殺身之禍。(資料圖片)

被告續指，在2017年5月27日，他與嚴及周在油塘見面，但嚴突然重提要對付事主，更提到打算用麻包袋「笠」著事主，從後襲擊及勒死他，再將其屍體棄置在山上茶水亭附近的梯田。

被告與郭的朋友留在原地

及後，被告便與二人乘的士到澳景路再走上山，上山途中周拾起石頭及物資到山上部署，而被告與嚴則與郭及其友人「05」會合。四人走到半路，嚴指示被告與「05」留在原地，直至他與郭「試完槍」。被告指，他與「05」在原地等候期間，曾看到對面的山頭有電筒燈光。

兩男友提殺人經過

被告續指，嚴後來獨自折返找他及「05」，並稱郭已離開，被告當時認為郭已被伏擊，而嚴下山時亦在無人之處告訴他，已將郭殺害。被告、嚴及周及後在藍田公園再會合，並處理郭的物品，被告當時看到周身上有血跡，認為郭已被殺害。被告認為他或有機會遭到毒手，所以當時只好配合二人。嚴及周在離開公園的路途上，均提到殺害郭的經過，又稱郭「好大力、生命太頑強」，「𠝹左20刀都唔死」。

被告稱因嚴說過「自己有啲勢力人士」，擔心自己或會遭到危險，又擔心會連累家人，所以不敢反抗，而當初本以為嚴只是想教訓事主及搶走他的裝備。

兩名被告嚴汝衡及周正賢，嚴被裁定誤殺罪成，周則被裁定謀殺罪成。(資料圖片)

陪審團曾詢問協議定義

法官完成引導陪審團後，陪審團曾兩度提問。陪審團首次問到，若被告得知嚴及周想殺害郭，而他按該計劃行事是否就等同他有犯罪意圖，若果被告按指示行事，是否等同與嚴及周達成協議、協議一詞有否任何法律定義。

法官回答說所謂協議並不限於形式，無論點頭、眨眼也可以構成協議，但控方在本案依賴各人實際上的參與行為，陪審團必須肯定被告知道殺人計劃之餘，並要與周及嚴有共同意圖參與在計劃之中，再行事以達到其目的。

傍晚再就誤殺定義再提問

陪審團在傍晚再度提問，要求法官就誤殺罪給予進一步指引，他們問到若不確定被告當時是否意識到周及嚴或會以硬物傷害郭，而被告或只認為二人想教訓郭，這樣是否不構成誤殺罪。法官回答說，若陪審團不確定被告意識到嚴及周有可能用硬物傷害郭的話，則要裁定他誤殺罪不成立。

案件編號：HCCC43/2019