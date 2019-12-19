機舖常客因積分糾紛　用石屎槍傷店東　官指地點在鬧市囚2年4月

非法釣魚機常客聲稱從機舖贏得值1.5萬元的積分，欲以兌換禮品時，遭店東指「出千」並收去其遊戲卡。他翌日帶同石屎槍想與店東理論，並在爭執期間向店東右上臂開了一槍，法官今（19日）在區域法院判刑時，表明不接納被告自衛之說，又指案發地點為鬧市，使用石屎槍容易誤傷途人，判常客就有意圖而傷人罪入獄2年4個月。

被告楊永松(戴頭套者)承認一項有意圖而傷人罪。(資料圖片)

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被告楊永松，34歲，被控一項有意圖而傷人罪。他被控於今年4月12日，在深水埗長沙灣桂祥大廈外，非法及惡意傷害羅智群。

官：事主帶齊人馬亦非善類

法官判刑時表示不接納被告自衛之說，雖然辯方稱被告案發時正前往警署報道，攜帶石屎槍只為防身，但法官認為被告攜帶已裝上金屬「BB彈」的石屎槍前往警署並不合理。法官指，雖然事主亦非善類，當時他已帶齊人馬，有人更手持鐵通，但相信被告也並非偶然經理案發地點，只接納被告是被襲擊在先，繼而才以石屎槍還擊。

鬧市犯案易誤傷途人

法官又稱，縱使被告將槍內的石屎釘換成金屬「BB彈」，威力較石屎釘為低，但案發地點為鬧市，事發時更有途人在附近的巴士站候車，被告使用石屎槍容易誤傷途人，法官考慮種種因素後，決定作出以上判決。

被指「出千」與店東爭執

控方案情指，楊為非法釣魚機舖常客，早前在機舖贏得1.5萬元。4月11日，他準備將積分兌換現金時，店主羅智群懷疑他「出千」，更強行搶去其遊戲卡，亦不准他兌換。翌日，楊再次到機舖追討，當時黃姓女職員看見他手持約8吋手槍狀物體。由於店主不在，楊逗留兩至三分鐘就離開，該女職員通知羅並鎖門，以免楊再找麻煩。

同日6時，該女職員代羅到另一間遊戲中心找楊，希望化解事件，但尋楊不果，只找到楊的朋友謝澤群。該女職員告訴謝，如當晚未解決事件，楊就會被斬，於是謝即通知楊。

碰面時拿出槍狀物體

至晚上10時18分，羅及楊二人碰面，楊用手槍狀物體指向羅，羅叫楊拿開，楊將手槍狀物體放入背囊。兩人再發生爭執，楊隨即在背囊拿出手槍狀物體，並向羅開了一槍，使他右上臂流血。醫生從傷口取出金屬碎片，警方證實羅上衣右邊袖子有兩個小孔，與射擊位置吻合，而閉路電視拍得羅當時亦手持鐵管。

案件編號：DCCC 593/2019