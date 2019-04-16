【深水埗開槍】火藥石屎槍擊發時如真槍「嘭」一聲　使用者需領牌

上周五(12日)在深水埗街頭發生的槍擊案，時隔四天，警方終在昨日拘捕涉案槍手。據初步調查相信，涉案槍械為工業用的石屎槍，而射傷事主子彈疑是鋼珠。警方暫時未起回涉案的石屎槍，但檢獲一些鋼珠及懷疑氣槍。

HILTI DX 351型號火藥石屎槍，其動能高達245J。(HILTI網頁圖片)

「石屎槍」分為氣動及火藥推動兩種，其中使用火藥的需領牌，能量較大，又名火藥擊釘器或火藥釘槍。石屎槍較小型的外貌狀似一把稍大的手槍，可應用於快速緊固的工序上，如將木材釘緊在混凝土、鋼材等，適用於如連接間隔牆鐵槽；常用於裝修、機械工程、電氣裝置、水管及冷氣工程等。

顧名思義，「火藥擊釘器」確實是使用火藥驅動，其原理亦似真槍，利用火藥的爆炸力，將置於槍口夾頭的鋼釘射出去，使鋼釘牢牢固定在牆身或其他物件上。亦因如此，每次射釘時亦有仿如真槍擊發時的「嘭」聲，同時有輕微後座力。

此外，亦可因應不同的任務，選擇不同火力大小的火藥，另槍身亦有火力控制的按鈕，靈活選擇打釘的力度。著名工業器具品牌喜利得(Hilti)為其中一間火藥擊釘器生產商，其中一個型號DX351，其大小如大型手槍，動能最高可達245焦耳。

據行內人士指出，火藥石屎槍使用者需要領牌。牌照由售賣石屎槍的公司發出，由該公司為使用者進行培訓，獲通過後由該公司簽發，無牌使用屬違法。因此，如只持有A品牌的牌照，並不能使用B品牌的火藥石屎槍，否則亦算無牌使用。

此外，使用石屎槍亦有安全指引，主要是不可將槍嘴指向任何人；除開槍外，要將槍嘴指向地下；裝上釘後切勿四處走動等。由於使用時會有槍聲，因此除護目鏡外，使用時亦需戴上護耳罩或耳塞 。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，訂明任何可發射子彈或投射物，而槍口能量超過2焦耳的氣槍 (包括長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍) 均屬槍械。任何人除非持有牌照，否則不得管有該等槍械或彈藥。如有違反，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款$100,000及監禁14年。