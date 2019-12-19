消息：港鐵大埔員工宿舍改過渡房屋　擬推賠償盼住戶7月底遷出

大埔港鐵員工宿舍「策誠軒」今年已宣佈由房協負責改作過渡性房屋，據消息指，港鐵希望現時仍租住策誠軒的員工於明年7月底遷出，並提供賠償方案。據悉，若租戶如期遷出，可獲3個月賠償，每月賠償金額約1.1 萬元至1.8萬元；若租戶提早遷出，更可獲額外賠償。 《香港01》正向港鐵查詢。

「策誠軒」背山面海，住戶可享開揚海景。（李澤彤攝）

據消息指，港鐵希望現時仍租住「策誠軒」的員工於明年7月底遷出，涉及約80戶。倘員工明年7月底遷出，兩房單位租戶合共可獲3.3萬元賠償；3房單位租戶則可獲5.4萬元賠償。另員工可選擇繼續租住2年，惟日後會加租。

提早遷早可獲額外賠償 村巴、泳池將取消

消息透露，若租戶提早遷出可獲額外補償，總賠償金額最多相當於現時6個月租金。至於現有的村巴、會所泳池等服務，將會被取消。

房協料投放約1,000萬港元

「策誠軒」於1991年落成，位置背山面海，可享開揚海景，現時大部分單位已空置多年。據今年4月的區議會文件所示，「策誠軒」分為兩座大廈，分別為7 至 8 層高，共設252個住宅單位。房協當時估計，港鐵於2020年4月可將「策誠軒」項目交予房協營運及管理，個別租戶屆時開始分批入伙。房協建議將兩房單位直接租予合資格人士，而每個成功申請的家庭將獲分配一個獨立單位。

房協的年報亦透露，房協預料投放約1,000萬港元，將「策誠軒」單位改為「暫租住屋」。