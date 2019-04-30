港鐵大埔「策誠軒」轉房協過渡性房屋　60伙三房交NGO分租

為提供更多過渡性房屋單位予輪候公屋的人士入住，早前有消息指，房協與港鐵正研究把港鐵大埔物業、享有全海景景觀的「策誠軒」轉為房協的「暫租住屋」。房協日前正式就項目向大埔區議會提交文件，區議會轄下環境、房屋及工程委員會將於5月8日的會議上討論。 根據文件顯示，港鐵已就更改土地用途向運輸及房屋局提交臨時豁免書的申請，並將以短期借用方式將「策誠軒」交予房協營運五年。「策誠軒」分為兩座大廈，分別為7 至 8 層高，料共提供252個單位，於2020年4月會開始分批入伙。 此外，房協初步構思，會將「策誠軒」兩房單位直接租予合資格人士，每個成功申請家庭入住一個獨立單位；至於三房單位，房協則考慮與非政府機構合作營運，由非政府機構按需要，分配個別單位予兩個或以上申請者/家庭共同居住，惟具體安排有待研究。

房協日前正式就策誠軒向區議會提交文件。（李澤彤攝）

三房面積介452至505平方呎

根據區議會文件指出，港鐵擬以象徵式租金，將「策誠軒」以短期借用方式交予房協營運及管理；當中192個單位為內部樓面面積290平方呎至312平方呎的兩房單位，而60個單位為內部樓面面積452平方呎至505平方呎的三房單位，合共提供252個單位。

當中房協建議將兩房單位直接租予合資格人士，而每個成功申請的家庭將獲分配一個獨立單位；而三房單位則考慮與非政府機構合作營運，由機構分配單位予兩個或以上申請者或家庭共同居住，即這類單位會分租予多於一個家庭。

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料明年4月起分批入伙

至於房協建議的申請資格，當中申請者必須為持有有效香港房屋委員會公共租住房屋申請書編號的家庭類別申請者， 而其申請已獲登記達3年或以上；至於交由非正政府機構營運的部分，則會參考其他社會房屋計劃的申請資格，具體安排及細節有待落實。

而具體租金則有待確定，但將參考房協出租屋邨的租金水平、社會上其他過渡性房屋項目及港鐵公司向現時居於 「策誠軒」的員工收取的租金水平，並會每兩年檢討一次。由於「策誠軒」仍有部分單位供港鐵員工居住，如其員工選擇繼續居住，房協傾向以港鐵公司員工現行協議的租金水平，重新與其署新的暫准居住證，直至房協與港鐵公司的借用協議終止。

房協預料將於今年9月獲得地政總署批出的地契臨時豁免書，並於10月展開翻新工程。房協估計，至明年4月港鐵可將「策誠軒」項目交予房協營運及管理；個別租戶屆時可以分批入伙。