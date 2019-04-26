港鐵大埔「策誠軒」變房協過渡性房屋　享海景明年上半年入伙  

為協助更多長時間輪候公屋住戶及居住環境惡劣基層家庭解決住屋困難，政府不斷增加供等待編配入住公屋的人士可租住的「過渡性房屋」。據了解，房協與港鐵正研究把港鐵大埔物業、享有全海景景觀的「策誠軒」轉為房協的「暫租住屋」，至少可提供155個兩房及三房空置單位，預計最快年底接受申請，首批租戶明年上半年入伙。 消息指，港鐵會以借用方式把「策誠軒」交予房協營運及管理，為期五年，入住租戶所交租金會和現時港鐵員工所交低於市值的租金水平相若，而房協估計翻新及營運該項目五年的支出為6,000萬元，主要由於「策誠軒」大部分單位空置多年，房協需要翻新單位廚廁、地板、牆身，更換水喉和電線。 房協發言人回應查詢時表示，房協一直積極配合政府的政策，在資源許可下協助增加房屋供應，包括過渡性房屋。房協在過去一年研究了多個項目，包括與港鐵研究運用「策誠軒」的空置單位的可行性，而計劃詳情將於落實推行後盡快公布。

「策誠軒」背山面海，住戶可享開揚海景。（李澤彤攝）

《香港01》去年10月率先報道

特首林鄭月娥去年發表上任後第二份《施政報告》，提出政府擬利用部分政府及法定機構長期丟空宿舍大廈，轉為過渡性房屋，《香港01》當時已率先獨家披露「策誠軒」為其中一個選址，並且詳細介紹該項目附近環境及交通配套情況。



1991年落成的「策誠軒」佔地逾1.1萬平方米，面向吐露港，享背山面海優越位置，住戶享有海景及山景。「策誠軒」共分由兩幢各7層及8層高樓宇組成，共有252個單位，分別是192個面積300平方呎兩房單位及60個面積450至500平方呎三房單位，現時有97伙有人居住。

不接受單身人士申請



「策誠軒」為九廣鐵路於1990年代興建的員工宿舍，租予九鐵員工使用，但於2006年起停止員工申請，自兩鐵於2007年合併後，就交由港鐵接手管理，據悉入住員工只需繳交低於市值的租金。



消息指，如房協其他「暫租住屋」項目相同，「策誠軒」租期最長5年。申請者須已輪候公屋滿3年、屬2至4人家庭並需符合申請公屋資格，如家庭人數、入息及資產限額等，以及在港無擁有物業。由於有關項目單位面積較大，故不接受單身申請，而房協亦會研究把三房單位分租予兩個家庭，令更多合資格家庭可以入住。

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日後租金或「超筍」

據了解，這個項目的租金將參考房協出租屋邨、社會上其他過渡性房屋項目及港鐵現時向居於該項目的員工所收取的「超筍」租金水平，估計具有相當吸引力。而居住該項目的港鐵員工可選擇繼續居住現址，並和房協簽訂「暫准居住證」，直至房協與港鐵的短期借用協議完結為止，消息指他們享有的租金水平及權益，不會因今次安排而有太大變化。

消息又指，港鐵已就更改「策誠軒」短期土地用途向當局提交臨時豁免書的申請，預計今年第四季通過，房協亦正與運輸及房屋局轄下過渡性房屋小組商討，尋求政策支持及敲定執行細節。而當局短期內會通知住戶及諮詢大埔區議會。

雖然「策誠軒」日後會變身首個享有無敵海景及租金吸引的過渡性房屋項目，惟由於項目位於港鐵東鐵線路軌旁，以及鄰近吐露港公路，故每當有港鐵列車駛過時，住戶或會受到噪音影響。

「策誠軒」（紅圈示）佔地逾1.1萬平方米，面向吐露港，享背山面海優越位置。 交通不便 缺乏社區設施 此外，交通問題亦可能是日後入住者一大難題。現時該處對外只有數條來往新界及九龍的巴士路線，另有新界專線小巴來往大埔墟站至沙田市中心。而由「策誠軒」步行出巴士站，需要至少5至8分鐘的路程，當中更有一段上斜路段，全程並無遮蔽，天氣炎熱或下大雨時，住戶或倍感不便。 另外，「策誠軒」位於大埔公路大埔滘段，附近無任何康樂設施、街市及商場等。住戶倘要採購日常用品，必須乘搭交通工具到大埔市中心。 消息又指，雖然港鐵大埔滘員工會所設於「策誠軒」，內有包括健身中心、壁球場、泳池、網球場、桌球室、兒童遊戲室、茶座、廚房等設施，但房協日後接手營運時，有關會所設施很大機會要關閉，即「暫租住屋」住戶不會有機會使用。

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