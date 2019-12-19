民主派促警隊加薪方案抽出獨立審議　員佐級協會斥做法如「人治」

立法會財務委員會近日開始審議2019-20年度公務員薪酬調整，多名民主派議員要求就將涉及警隊的加薪從公務員加薪議案抽出來，另作獨立審議。警察隊員佐級協會主席林志偉表示，警務人員過往6個月的竭盡所能、盡忠職守為香港治安奮鬥，為保護香港市民生命財產，對於有議員呼籲將警隊加薪抽出，他批評：「呢個已經係『人治』。」

紀律部隊評議會署任職方主席紀律盧凱詩今日（19日）表示，公務員年度薪酬調整是按既有制度進行，參考私人市場作整體調整，不應按個別部門或職系的表現掛鈎。（鄺曉斌攝）

紀律部隊評議會署任職方主席紀律盧凱詩今日（19日）表示，公務員年度薪酬調整是按既有制度進行，參考私人市場作整體調整，不應按個別部門或職系的表現掛鈎。她表示，紀律部隊評議會認為完全沒有必要偏離現有安排，強調公務員亦是大眾的一份子，薪酬調整影響其家庭經濟預算，對於民生有極大影響，因此希望立法會財委會盡快通過公務員薪酬調整議案。

警察隊員佐級協會主席林志偉（前右一）則表示「個別議員竟然要求將警隊（加薪）抽出調整，完全偏離薪酬趨勢調整制度，呢個已經係『人治』。」（鄺曉斌攝）」

警察隊員佐級協會主席林志偉則表示，完全同意紀評會的看法，他表示，最近財委會會議期間，「警務人員過往6個月的竭盡所能、盡忠職守為香港治安奮鬥，為保護香港市民生命財產，有個別議員竟然要求將警隊（加薪）抽出調整，完全偏離薪酬趨勢調整制度，呢個已經係『人治』。」

林志偉表示，假如今日能抽出警隊薪酬調整，日後若有紀律部隊「唔順佢意思」或不滿意，亦會有相同後果，「希望議員盡快將佢哋掛於口邊嘅程序正義、有機制處理事件，盡快返回正軌。」他認為，現時薪酬調整機制行之有效，雖然過往對機制有不滿，但不會以「人治方法」偏離原有機制。