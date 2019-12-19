海洋公園水上樂園建築工人討欠薪250萬元　地盤口等大判金門支薪

一批興建海洋公園水上樂園，及西九龍文化區綜合劇場的石矢及雜工工人，指遭僱主拖欠薪金合共約250萬元，今早（19日）到海洋公園地盤門口抗議。工人高呼「有工開，無飯開」等口號、並高舉「還我工人血汗錢」的標語。該批工人要求僱主和總承判商支付欠薪，並要求業主海洋公園介入事件。 建築地盤職工總會組織幹事林小薇表示，總承判商金門建築有限公司今日派代表到場，表示願意支付欠薪，而抗議工人正在現場等候領取支票。

一批興建海洋公園水上樂園，及西九龍文化區綜合劇場的石矢及雜工工人，今早到海洋公園地盤門口抗議追討。（建築地盤職工總會 - 職工盟屬會Facebook圖片）

一批石矢及雜工工人，聯同建築地盤職工總會，今早（19日）到海洋公園水上樂園地盤追討欠薪。建築地盤職工總會表示，早前接獲地盤工友求助，自今年1月起，有13名興建海洋公園水上樂園的石矢及雜工工人遭拖欠薪金，包括日薪工資、加班費、欠薪變相被解僱的代通知金、年假及勞工假。另外，部份工友同時在西九龍綜合劇場地盤被欠薪。

工會指，工友曾多次向總承判商金門建築有限公司，及直接僱主聯友創建工程有限公司追討，並到勞工處及法庭求助，惟金門只支付了首兩個月部份薪金，仍拖欠款項合共約250萬元。建築地盤職工總會組織幹事林小薇表示，總承判商金門今日派代表到場，表示願意支付欠薪，而抗議工人正在現場等候領取支票。