大公文匯集團裝修工程二判欠薪失蹤　50工人半年無糧出涉款600萬

近年不時發生外判工人被拖欠薪金。今早﹙11日﹚約有20名承接香港大公文匯傳媒集團裝修工程的三判工人，到集團樓下抗議追討薪金，批評工程二判維雅工程自6月起「走數」、「失蹤」，估計涉及約50名工人，金額隨時高達600萬元。 工程大判優高雅派員到場與工人談判，初時未取得成果，工人一度聲言直接往大公文匯集團追討。最終經過再三商討下，大判代表表示已成功接觸二判代表，本周內可與工人展開三方會談，事件方暫停。

約有20名承接香港大公文匯傳媒集團裝修工程的三判工人，到集團樓下抗議追討薪金。（黃偉倫攝）

今早10時，約20名工人到大公文匯傳媒集團所在的田灣興偉中心外抗議，在大廈外的欄杆掛上横額，寫到「有汗出、無糧出、無良僱主」等字句。

負責電器工程的工頭梁生表示，工程直至今年8月完成，惟二判維雅工程自6月拖欠薪至今，涉款估計可高達600萬元，牽涉約50名工人，工種包括水泥、油漆、冷氣、鋁窗、燈飾等，部份工人早於9月已向勞工處求助，惟二判大約於10月時倒閉，其負責人亦於10月中開始失蹤，結果無計可施下，今日到大公文匯集團抗議。

大判優高雅派代表到場與工人商談。（黃偉倫攝）

抗議期間，大判優高雅派代表到場與工人商談，工人要求大判協助聯絡二判，聯同大判一同展開三方會談商討解決方案，惟大判代表當時未有答允，於是工人聲言走上大公文匯集團辦工室追討。期後，大廈保安與現場警方加入交涉，最終雙方達成共識，大判代表表示已成功接觸二判，相信本周內可與工人展開三方會談。

梁生表示，由於欠拖多時，工人都生活艱苦，｢個個餓住肚返工」，自己亦被拖欠約10萬元薪金。另一名工人陳生同樣表示被拖欠約10萬元，需向親友借款數萬元應急，家中更有女兒需照顧，生活壓力大。