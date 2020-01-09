虎豹別墅復修重現十王殿　保育顧問：勾脷筋、落油鑊浮雕或已毀

虎豹別墅最讓上一代香港人記掛之事，必定是當年毗鄰的萬金油花園，花園內有勾脷筋、落油鑊等浮雕壁畫，是不少人的集體回憶。雖然虎豹別墅完成活化及重新開放，不過昔日呈現地獄景象的萬金油花園已變為豪宅的一部份。 羅嘉裕擔任虎豹別墅的保育顧問。他笑稱當年為人熟悉的「十八層地獄」浮雕其實是「十王殿」，在萬金油花園清拆後，他曾到收藏花園舊物的倉庫觀察，惟內裡已不見任何有關浮雕，估計已遭「扑爛」或「拆爛」，「好可惜，公眾記得的畫面全是萬金油花園…但無奈地已消失了。」

昔日的萬金油花園至今已被夷平，興建成豪宅「名門」，現時虎豹別墅後方的景觀只餘下高層大廈。（龔嘉盛攝）

早在30年代，「萬金油大王」胡文虎買地建屋，當年耗逾2000萬元打造虎豹別墅，後來陸續收購毗鄰地皮，並建造萬金油花園，開放予大眾「與民同樂」，其中花園內的浮雕壁畫甚聞名，勾脷筋等畫面更具警世意味，成為當時不少參觀兒童的「惡夢」。

胡文虎在別墅內為花園「監工」

不過，隨著萬金油花園地皮被發展商長實收購，當年不少人的「童年陰影」已被遭夷平，變成現時眼見豪宅「名門」，而虎豹別墅則交予政府並得以保留。現時環顧虎豹別墅四周，只見高層豪宅。

「胡仙小姐（胡文虎女兒）曾說道，當年虎豹別墅的主人房面向花園的另一方，但胡文虎經常使用另一邊房間的露台，看著工人建萬金油花園，望著他們『監工』。」羅嘉裕站在虎豹別墅外，指著現時的「名門」說道。

活化團隊重新製作「十王殿」石雕，並放置在大宅外的位置。（龔嘉盛攝）

「十王殿」浮雕已不復存在，如今只能以石刻重現。（龔嘉盛攝） 料十王殿浮雕已被「扑爛」 羅嘉裕笑言，花園內的「十八層地獄」其實是「十王殿」。當年萬金油花園清拆後，該浮雕已不復存在，如今只能以石刻重現。羅嘉裕說，該浮雕是不少港人的情意結，故活化團隊重新製作石雕，並放置在大宅外的位置。 萬金油花園的舊物，部份塵封在政府倉庫內。羅說，他曾到訪倉庫，惟內裡已不見任何「十王殿」浮雕，由於該浮雕由石灰搓成並黏附在牆上，非常巨型，故難以如一般塑像拿走，估計浮雕在花園清拆期間，已被「扑爛」或「拆爛」。而昔日的「老虎先生」塑像等，則在倉庫中解封，現重現在公眾眼前。

羅嘉裕負責活化虎豹別墅，但萬金油亦對他別具意義。他嘆言，留不住花園相當可惜。（龔嘉盛攝）

公眾最記掛地獄浮雕 保育顧問：消失咗好可惜

羅嘉裕負責活化虎豹別墅，但原來萬金油亦對他別具意義。他說，兒時體弱多病，常以「萬金油」止肚痛，加上當時萬金油花園是小學秋季旅行的「必去之地」，故對他意義甚重，「當年十王殿的浮雕更比人更高…好傳神，看到浮雕的人物腸臟都漏出來，真的很驚嚇！」

虎豹別墅昔日是私人別墅，不會對外開放，只有萬金油花園免費供大眾參觀。時移世易，虎豹別墅對公眾開放之時，花園已化為塵土不復見。羅說，當年虎豹別墅以高價打造，用料極為高級，故大宅大部份設施雖然經年月洗禮，但仍能保存至今。他慨嘆，經活化後，建築特式及大部份的屋內裝飾仍然保留原貌，惟萬金油花園已消失，「好可惜，公眾記得的畫面全是萬金油花園，如18層地獄等…但無奈地已消失了。」