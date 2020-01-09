虎豹別墅復修須多處點綴金箔　古蹟修復師：盡見奢華

由「萬金油大王」胡文虎興建的一級歷史建築虎豹別墅，至今已有83年歷史。大宅納入活化歷史建築伙伴計劃後，現已成為音樂學校「虎豹樂圃」，去年4月開放予公眾參觀。 虎豹別墅當年以千萬元打造，昔日私人花園不單真確存在虎與豹，大宅多處更以金箔點綴及裝飾，盡見豪華之處。負責復修的古蹟修復師表示，他重新在多處黏上九九金箔，讓大眾重新感受大宅的氣派，單是飯廳天花板的裝飾已耗時一個月，更形容「未見過咁重本。」 別墅的中式月門有兩幅一直以透明玻璃代替，據悉，胡文虎的女兒胡仙將選出最佳設計還原及重做窗戶，料今年會嵌入新繪玻璃。

虎豹別墅保育顧問羅嘉裕（中），與葉志強（左）及黃國忠（右）一同活化別墅，葉志強參與部份包括外牆、金箔等；黃國忠則負責屋內的意大利彩繪玻璃。（龔嘉盛攝）

別墅保育顧問羅嘉裕說，當時胡文虎家世顯赫，30年代以2,600萬元投得虎豹別墅現址，佔地約5.3萬呎，再以二千多萬元豪裝及興建大宅。

在當時，一般工人的月薪由港幣2元至45元不等，可見胡氏的財力驚人。而別墅在1936年7月開幕時，港督及名流紳士均到場見證，足見其社會地位之高。

虎豹別墅曾養虎與豹

虎豹別墅以胡文虎、胡文豹兩兄弟名字命名，但原來昔日別墅「名不虛傳」，曾經的確存在虎、豹。羅嘉裕指，當時虎豹別墅飼養了老虎、豹、孔雀，豹更能在私家花園「周地走」，盡顯氣派。

門外「虎豹別墅」四個大字，昔日都是以真金箔裝飾。歷時逾80年，再由葉志強負責復修有關部份。（龔嘉盛攝）

葉志強說，飯廳的天花板上有30多個由金箔打造的十字裝飾，單是飯廳的金箔復修工作，已耗時足足1個月。（龔嘉盛攝） 金箔打造招牌 真金點綴裝潢 羅嘉裕說，別墅的門外招牌、內裡裝潢都以真金配襯。有份參與虎豹別墅修復工程的古蹟修復師葉志強說，昔日不少建築都會有金箔元素，但虎豹別墅多處以金箔點綴，坦言在過去經驗而言，從未在本港見過有如此「重本」的歷史建築。 為了完成回復別墅的舊日風貌，葉志強重新貼上金箔，使大宅恢復昔日「金光璀璨」。他說，飯廳的天花板上有30多個由金箔打造的十字裝飾，單是飯廳的金箔復修工作，已耗時足足1個月，「每個圖案都由九九金和八五金完成，兩種金箔要分兩日完成，相當耗時。」 葉志強表示，金箔的售價要視乎當時金價，平日每盒約500多元。他以飯廳上的裝飾為例，他每復修一個圖案，便已耗用一盒金箔，可見造價不菲，「有一日突然打風漏水，8盒金箔因為濕了水，最後不能再用。」

+ 2

葉志強負責復修屋內的意大利彩繪玻璃，工作時必須配戴面罩，防止吸入窗戶中的鉛錫合金。（龔嘉盛攝）

復修大宅內的意大利彩繪玻璃花時花力，清潔氧化物時不能用清潔劑，只能用纖維細刷慢慢擦走。（龔嘉盛攝） 復修繪花彩色玻璃花心神 虎豹別墅的意大利彩繪玻璃亦是大宅的特色之一，惟久經年月下，部份彩繪已褪色。玻璃藝術家黃國忠負責復修大廳正面及背面「月門」的意大利彩繪玻璃。黃說，香港缺乏相關經驗，亦無有關課程，最後只能憑著復修藝術玻璃的經驗，試探各個復修方式。 他說，復修彩繪玻璃花心神，團隊只有4人，清潔氧化物時不能用清潔劑，只能用纖維細刷慢慢擦走；若有玻璃有裂紋，更要用膠水將它們逐條黏合。黃說，當時他們一共復修十多幅玻璃，但首兩幅玻璃共費時一個月，最後花7個月才完成，「我們曾將爐搬到現址，只要加熱或熔掉有裂紋的玻璃，裂紋會消失、顏色猶如新的一樣，但它們（玻璃）有達80多年歷史，最後我們放棄了這個方法。」

大宅內兩個「月門」的意大利彩繪玻璃已大致完成復修，但兩側仍以透明玻璃代替，料今年能「還原」。（龔嘉盛攝）

今年「還原」完整月門玻璃

大宅內兩個「月門」的意大利彩繪玻璃已大致完成復修，但其中一個「月門」的兩側為透明玻璃，原來有關玻璃早已因颱風破爛，後來一直以透明玻璃代替，即使翻查舊日相簿，亦看不到原來設計。

黃國忠說，胡文虎的女兒胡仙冀還原玻璃，故未來兩塊玻璃將重新設計，料今年會嵌入。

+ 3 + 2

現作音樂學院 與舊建築互相呼應

虎豹別墅已活化作音樂學院，若無報名免費導賞團，大眾只能參觀局部位置。對於活化為音樂學院後未能完全開放大宅，羅嘉裕坦言認同有關做法，可為歷史建築提供新用途，更可與舊建築互相呼應，「虎豹別墅以前有一個音樂房，胡仙小姐曾提及，他們從前在家時會有音樂表演，音樂是他們生活一部份。」