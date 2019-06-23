【逃犯條例】黃偉綸借虎豹別墅變身　談修補裂痕：政府有改進空間

發展局局長黃偉綸今日(23日)發表網誌，談及早前曾參觀已活化為「虎豹樂圃」音樂學院的虎豹別墅，指期間了解到活化項目團隊在復修過程中付出不少努力，以期把虎豹別墅昔日的面貌，原汁原味地保留下來，便如香港人的奮鬥精神，一代一代承傳下去。 他在文末更指數天前在業界聚會中，已表明行政長官就政府工作的不足向市民真誠致歉，問責團隊亦在不同場合坦承有改進的空間，並承諾會加倍努力，與社會各界一起修補裂痕，以及面對香港未來在民生及經濟等方面的大量挑戰。

黃偉綸參觀由虎豹別墅活化而成的虎豹樂圃期間，與胡仙（左）見面傾談。(發展局圖片)

黃偉綸發表題為《虎豹別墅變身音樂學院》的網誌，指當日落區參觀時，與虎豹別墅前業主及營運虎豹樂圃的胡文虎慈善基金創辦人胡仙見面傾談；同時邀請虎豹樂圃執行董事（項目發展）胡燦森，介紹這座集中西建築風格的大宅。

他當日感謝胡仙把虎豹別墅活化成文化地標，開放並設導賞團予公眾參觀。胡仙向他指，曾在大宅居住，直至90年代。別墅及花園的設計糅合中西建築風格，別具特色。部分內部裝飾充滿東南亞色彩，例如牆上的浮雕就是從南洋運過來裝設的。

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胡燦森則向忚介紹說，在修復過程中，保存大宅的內部佈局，別墅的外牆、門、部分窗戶及主樓的室內裝潢，修復至其30年代的面貌。部分房間現改裝成有隔音設備的課室和練習室。大廳空間較大，可舉辦50至60人的小型演奏會，其他空間可用作室樂表演。大廳保留原有的家具，讓人感受大宅當時的氛圍。

胡又指，別墅和花園均採用上世紀20至30年代的中式折衷主義建築風格，即構思和佈局採用西式建築方法，並以傳統中國建築特色作裝飾，例如大廳內以中式飛檐作壁飾，上面亦繪有姜太公釣魚及八仙過海的圖畫；大廳西北及東南兩面的出入口，則用了傳統中國特色的月洞門設計。別墅亦有來自不同國家的裝飾物，如華美的意大利彩色玻璃門窗、鍍金雕刻和模塑，以及充滿印度和緬甸色彩的雕刻和裝飾線條。花園的設計呈法式花園佈局和特色，但兼具中國元素。

同心竭力推展工作

現時虎豹別墅的大廳、花園和入口大堂每日於辦公時間內開放給公眾參觀。市民亦可參加導賞團，參觀大宅各部分，包括主人房、頂樓佛堂、套房浴室、巨型夾萬、壁爐，並可欣賞美輪美奐的裝潢、萬金油花園留下的擺設等。市民如欲參加導賞團，可預先網上報名。

黃偉綸在文末主動提及幾天前出席了一個業界聚會，席間與業界討論近日社會上的一些矛盾及紛爭，並指出行政長官已就政府工作的不足向市民真誠致歉，問責團隊亦在不同場合坦承有改進的空間，並承諾會加倍努力，與社會各界一起修補裂痕，和面對香港未來在民生及經濟等方面的大量挑戰。

他引述當日不少業界朋友其後向他表示，他們理解政府的責任和難處，並認同大家應放下歧見，一起重新出發。他深信，大家會為這個城市共同努力，讓香港有更美好的明天。