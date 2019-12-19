【逃犯條例】醫管局新工會或搞工業行動　范鴻齡：罷工將嚴肅跟進

反修例風波持續，就政府遲遲未有回應民間提出的五大訴求，各業界包括醫護界近日正組織工會，日後需發起工業行動時能發揮更大影響力。 醫院管理局主席范鴻齡今日（19日）見傳媒時，明確表示醫管局絕不接受罷工，因為醫管局作用在救急扶危，必須一視同仁醫治病人，不能將政治帶入醫院。他相信每個醫護同事都是專業及理智，並以病人權益為先，他反問「難道咁輕易罷工，將以前建立嘅聲譽毀於一旦咩？」但若有人發起罷工，管理層必定按僱傭條例及人事守則嚴肅跟進。

醫管局今日舉行大會，討論聯網匯報計劃等事項。（李澤彤攝）

名為「醫管局員工陣線」的新工會於近期正式成立，正接受醫管局的員工申請成為會員，該工會的目標包括守護醫護專業及病人權益、保障同業發聲權、向管理層反映職場待遇等外，亦表明會聯繫同業於不阻礙緊急醫療務的情況下進行工業行動。

不幸車禍來得突然 「如果有罷工咪救唔到人？」

醫管局新任主席范鴻齡今日首度主持大會後，向傳媒表明絕不能接受醫護罷工，他稱留意到新工會的立場，亦很了解社會大環境的問題，但認為任何罷工行動都會影響病人的福利，而醫管局是不能有立場的機構，其職責是救急扶危，對病人一視同仁，「點樣可以唔醫病去罷工？」

他又認為很多緊急事件都會突如其來地發生，例如昨晚（18日）發生於粉嶺公路的不幸車禍是無法預知，他稱「如果有罷工咪救唔到人？」他認為除了管理層不接受罷工之外，市民亦無可能接受罷工，因每年均有很多資源提供予醫管局。

范鴻齡重提2003年沙士襲港期間，本港眾多醫護自願留院工作照顧病人一事，形容醫管局成立近30年的聲譽是眾多前人以血汗累積，不能讓罷工令此聲譽毀於一旦。不過范補充，醫護同事在取得其專業資格時已宣誓會以病人利益為先，相信同事理智，不會做任何影響病人權益的行為。不過若有人發起罷工，范稱管理層必定按僱傭條例及人事守則嚴肅跟進。

醫管局新任主席范鴻齡今日首度主持大會後，向傳媒表明絕不能接受醫護罷工。（李澤彤攝）

人事部正約見新工會了解訴求 望其打消罷工念頭

對於有新工會成立，范鴻齡指醫管局不會干預及反對其成立，現時醫管局有40個工會，有相應機制容許工會會員數目至一定水平便可加入協商委員會，他又透露人力資源部主管彭飛舟已開始約見新工會，並了解其訴求，包括涉及職場欺凌的投訴，期望可想辦法解決，亦希望打消其罷工的念頭，他以一句作結：「希望以和為貴」。

新工會：人力資源主管無搵過我哋溝通

醫管局員工陣線於記者會後隨即於社交網站發聲明，稱對管理層發言表示極度憤怒，斥責其言論再次製造白色恐怖。聲明指，管理層所指的「政治中立」等同打壓午間集會、禁員工戴黑色口罩，同時漠視警員在醫院範圍濫權、在伊利沙伯醫院門外發射催淚彈，對警方行為隻字不提。聲明同時表明，至今未曾與人力資源部接觸，直斥管理層發言與「警謊發布會」一樣誤導公眾。