粉嶺高球場毗鄰用地再闖城規會　申建676伙

粉嶺「高爾夫景園」毗鄰一幅用地，近日再度申請改劃作「綜合發展區(1)」地帶，共提供676伙住宅單位，而地皮上的一級歷史建築愛園別墅將被保留。 翻查資料，港姐藝人李嘉欣家翁、中建企業主席許世勳早年已向城規會提交有關申請，更獲規劃署「開綠燈」不反對，惟他後來離世，城規會今年年中決定申請已不再存在，故申請人現再度提交申請。

現為一級歷史建築物的愛園別墅，將會被保留。（城規會文件）

地盤鄰近粉嶺高球場，與私人住宅「高爾夫景園」及「高爾夫．御苑」相鄰，面積約1762平方米。

根據文件，申請人擬將地盤由「綜合發展區」改劃為「綜合發展區(1)」地帶，最高地積比率為3倍，西面發展的最高建築物高度為地面上19層，東面則為23層，共提供676伙住宅單位。

保留愛園別墅

至於建於1919年、現為一級歷史建築物的愛園別墅，將會被保留。屆時別墅將被住宅包圍，會所亦會興建在別墅旁。

地盤鄰近粉嶺高球場，與私人住宅「高爾夫景園」及「高爾夫．御苑」相鄰，擬建676伙。（城規會文件）

許世勳去年逝世 城規會取消申請

翻查資料，愛園別墅是許世勳父親「船王」許愛周的安葬地。許世勳早年已向城規會申請，將地帶改劃為「綜合發展區(1)」地帶，並保育別墅，惟於2017年遭拒絕。

後來許世勳於2018年再提交申請，將單位總數大減140伙至676伙單位，規劃署已表明不反對該次申請，惟他同年離世，城規會以申請人逝世為由而押後處理，並於今年年中決定申請已不再存在。今次的申請文件指出，是次申請與上次的發展計劃保持不變。