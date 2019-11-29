大埔林村逾17公頃農地再闖城規會　涉36幢低密度住宅提供1309伙

大埔林村一幅佔地超過185萬平方呎的土地，日前向城規會申請改劃為住宅發展用途，擬建36幢樓高3至4層的住用建築物，料可提供1309伙住宅單位。 翻查資料，擬建發展項目涉及的部份土地由恒基地產相關人士以公司名義持有，而涉及的土地曾在2013年向城規會申請改劃，當時擬建267幢3層高的住宅。

大埔林村逾17公頃農地申建36幢低密度住宅。（城規會文件）

根據城規會文件，擬改劃用途的土地佔地約17.2公頃，位於大埔林村、鄰近社山村及鍾屋村，現被劃為「農業」用途。申請人向城規會申請將土地用途改劃為「住宅（丙類）」或「其他指定用途」註明「住宅發展暨公共交通交匯處」。當中超過84萬平方呎的土地擬作住宅用途，以約0.46倍地積比率，興建36幢樓高3至4層的住宅，料可提供1309伙住宅單位，平均面積為約654平方呎，而規劃人口則為3665人。

此外，擬建項目包括1幢不多於3層樓高的非住用建築物，同時擬興建一條行人路，以連接社山村及林錦公路。發展項目預計於2022年落成。

申請人指，申請地點過去數十年來均為荒廢土地，加上該區正進行大型發展，包括社區設施更新等，認為為擬議申請提供適當的規劃環境，順應施政報告的房屋供應政策。申請人又指出，擬議發展項目於景觀、交通、供水、環境保護等方面均已進行技術評估，顯示擬議的發展密度不會對環境構成重大影響。

2013年曾申請改劃 涉及267幢住宅

翻查資料，擬議項目涉及的部份土地由海騰企業有限公司持有，而該公司的董事為羅泰安及顧菁芬，二人過往曾為恒基地產作收購行動。此外，該幅土地曾於2013年向城規會申請改劃，當時擬建267幢樓高3層的住宅。