嘉湖海逸酒店申建住宅　城規會接大量反對　港鐵憂噪音超標

長實旗下的天水圍嘉湖海逸酒店，早前向城規會申請改建為兩座樓高53層的住宅大樓，並擬放寬總樓面面積限制，料可提供5,000伙單位。項目原定於5月底的城規會會議上審議，惟發展商申請延期，並獲批准押後審議。 城規會早前就申請邀請公眾意見，截至5月底共接獲逾2000份意見書，當中大部分由當區居民提出的反對意見。值得注意的是，其中一份由港鐵提交，內容質疑擬建項目或受附近輕鐵發出的噪音影響，要求發展商加入噪音緩解措施。

天水圍嘉湖海逸酒店申請改建成私人住宅。（吳鍾坤攝）

鄰近輕鐵站料受噪音影響

嘉湖海逸酒店位處天水圍天恩路旁，鄰近輕鐵天榮站及銀座站。根據發展商向城規會提交的文件，就輕鐵於天恩路行走時發出的噪音聲量，多個噪音探測器於日間錄得的噪音聲量介乎48分貝至57分貝，均未有超出65分貝的上限。至於晚間錄得的聲量則介乎45分貝至55分貝，已達到55分貝的上限。申請人於報告內聲稱，已探討可行的噪音緩解措施，包括將建築物向後移、設立隔音屏障及玻璃等。

晚上要安寧環境噪音不應逾30分貝

根據衛生署資料顯示，一般情況下背景聲音若超出55分貝，則被視為可以使人感到厭煩，對工作及學習表現構成影響。而一般人需要在85分貝或以上的環境下逗留超過8小時，才有聽覺受損的風險。不過，資料內亦顯示，若需要在晚上安寧睡覺，環境音量不應超過30分貝，意味發展項目落成後，晚間會受噪音滋擾影響居民晚上休息。

長實早前申請，將旗下天水圍嘉湖海逸酒店第1及第2座，重建為兩幢樓高53層的住宅大廈，項目構想圖首度曝光，項目構想圖日前首度曝光。（申請文件）

港鐵質疑項目受輕鐵噪音影響

根據港鐵於1月向城規會提交的意見書，當中提及儘管發展商將實施部分緩解措施，惟留意到噪音聲量僅剛好達標（marginally within the noise limit），認為擬建項目日後或會受鄰近的轉彎軌道、輕鐵的摩打或煞車聲所影響。港鐵建議發展商應考慮部分鄰近軌道的位置，並使用最新的列車時間表作噪音測試。港鐵又促請城規會將噪音緩解措施納入於規劃許可的條款中，要求發展商落實所有可行措施，以保障日後入住的居民免受噪音影響。

天水圍嘉湖海逸酒店申請改建成私人住宅，將建成兩幢樓高53層的住宅。（吳鍾坤攝）

區議員憂加劇噪音污染

一直關注項目發展的元朗區區議員李月民稱，鄰近的輕鐵銀座站及天榮站間有一個轉彎位，每當輕鐵駛經時均會發出聲響，「5樓（居民）以上就會聽到。」他稱該區噪音污染嚴重，經常收到由鄰近居民的投訴，幾乎每隔半年便要去信港鐵要求打磨路軌，減低噪音。

他擔心項目落成後，不但對日後入伙的居民構成影響，甚至加重對現時嘉湖山莊居民的影響，「幾座大廈會困住啲聲。」他續指除列車駛過構成噪音外，由於銀座站繁忙、過路處過窄，途人被迫走出路軌，令列車不時需要響安提示，情況同樣滋擾。

接獲逾2000份意見書 大部分提反對

截至今年5月底，城規會共接獲超過2,000份意見書，大部份為當區區議員收集的居民意見。根據城規會的意見書，大部份居民反對相關的規劃申請，當中有意見認為大量增加居住人口將令交通不勝負荷、有聲稱為鄰近私樓栢慧豪園的住戶擔心日後將影響景觀。不過，同時有部份意見支持改劃，形容申請為「及時雨」，日後可增加區內住宅供應，而提供的細單位有助年輕人上車。

長實早前向城規會申請改劃，擬將嘉湖海逸酒店改建為兩座樓高53層的住宅大廈，料可提供5000個單位。根據城規會文件，每座大廈將各有47層住用樓層，即每層樓有機會被分成超過50伙單位，一度網民譏為「劏房盤」。項目原定於5月底於城規會會議上審議，惟發展商申請延期，並獲城規會批准。