【逃犯條例】教育局列明教師涉縱火暴動等須停職　教協斥未審先判

自六月反修例運動以來，教育局接獲超過120宗有關教師專業失德的個案，當中有13宗已完成處分。教育局常任秘書長楊何蓓茵今日（20日）向全港中小學校監及校長發信指，提及學校應如何處理教師或教職員被捕及被落案控告的個案。 楊在信中表明，如有關教職員涉及與人身安全有關的嚴重違法行為，包括縱火、嚴重傷人、暴動、管有危險品或違禁武器等，而被捕及被檢控，學校應暫停有關教職員的職務，一旦結案，學校應立即檢視有關教員在校教務的長遠安排。 教協會長馮偉華表示，連月以來警方動輒以暴動罪拘捕，認為教育局要求涉案教師即時停職，是未審先判。

教育局常任秘書長楊何蓓茵（左一）今日向全港中小學校監及校長發信指，提及學校應如何處理教師或教職員被捕及被落案控告的個案。（余俊亮攝））

反修例運動持續約半年，至今約有80個教師及教學助理被捕。教育局常任秘書長楊何蓓茵今日向全港中小學校監及校長發信，就學校應如何處理被捕教師提供指引。楊在信中指，由於每宗個案的情況不同，難以有一套「指引」讓學校簡易地引用於所有情況，學校亦必須考慮《資助則例》、《僱傭條例》以及與有關教職員簽訂的僱傭合約的條款。

未控告涉案教師 校方亦應檢視事件嚴重性

楊何蓓茵表示，作為一般性的原則，如有關教職員涉及與人身安全有關的嚴重違法行為，包括縱火、嚴重傷人、暴動、管有危險品或違禁武器等；或公眾普遍認為嚴重違背道德標準的違法行為，如販賣或管有毒品、性罪行、管有兒童色情物品等，而被捕及被檢控，學校應為「學生的人生安全和健康成長著想」，審慎處理，暫停有關教職員的職務。一旦結案，學校應立即檢視有關教員在校教務的長遠安排。

楊何蓓茵指，如有教職員被補但暫時未有被落案控以任何罪名，學校也應詳細檢視涉及事件的性質和嚴重性，考慮是否適合容讓他們繼續在學校擔任教學或其他工作。她在信中強調，學校無論如何處理涉案的教員工作，不代表是「未審先判」，而是學校為確保學校提供良好教育的平衡。

+ 5 + 4 + 3

就120宗有關教師專業失德的個案，局方在信中透露，這些投訴大多不涉及教師被捕或被控，教育局會要求學校調查及提交報告，學校完成調查後，如發現情況嚴重，也應考慮涉事教師是否適合繼續任教，「不一定需要等待教育局就其教師註冊有最終的決定才作出考慮。」

就處理違規學生，局方指，不能放棄曾觸犯法例甚至曾被法庭判處刑責的學生，應採取合適的訓育輔導方法。

教協：被捕教師停職未審先判



教協會長馮偉華表示，按過往做法，若教師涉及風化案，考慮到學生即時安全，校方才會將涉事教師調離崗位或停職，以保障學生；若涉及其他案件，學校則會等待法庭審訊後，才會處理。



他表示，今次教育局的指引，明顯向學校加強施壓，加速懲處被捕教師，但是連月以來，有批評警方濫捕，動輒以暴動罪拘捕，批評若教育局要求學校將被捕教師即時停職停薪，是未審先判。