【逃犯條例】楊潤雄：80位教師及教學助理被捕　一名官校教師停職

反修例風波持續，教育局局長楊潤雄今日召開記者會表示，截至11月底，教育局一共收到123宗與教師有關的專業操守投訴，大部份涉及散播仇恨言論、挑釁行為及發布不適合教材，當中74宗已大致完成調查。 楊指，教育局已有13宗完成處分，包括發出5封譴責信、1封警告信、7封勸喻信。另有1名官校教師涉及使用不當或偏頗教材，已被停職調查；至於非官校教師，則有兩人離職、兩人被停職。此外，有30宗個案不成立，31宗屬可能成立投訴，正待教師回覆或正考慮教師回應。

楊潤雄今日(12月20日)表示，目前已有近千名18歲以下學生被捕，約80位教師及教學助理被捕，今日已致函學校，提供涉及違法教師及違規學生提供指引，若學校處理有所偏離，將會逐一跟進。(余俊亮攝)

80位教師及教學助理被捕 若學校處理有偏離 會逐一跟進

楊潤雄表示，目前已有近千名18歲以下學生被捕，80位教師及教學助理被捕，今日已致函學校，提供涉及違法教師及違規學生提供指引，若學校處理有所偏離，將會逐一跟進。

他又指，大部份老師在這段期間均盡忠職守，只是「少部份害群之馬，令學界蒙羞。」他指，若違反專業操守的教師個案嚴重，會採取可行措施，並指按《資助則例》，教師若涉及刑事或不當行為，學校可著令教師停職，以保障學生安全，維持學校正常運作，強調「唔係未審先判」，又強調，教育局在現有處理投訴個案程序，會讓涉事教師有充份申述及作自辯機會。

楊潤雄又指，13宗已完成處分的個案，大部份涉及不當仇恨言論或挑釁行為，他指，老師作為學生模範，老師要以言教及身教，他反問道：「希唔希望學生講一套，做又另一套？」他指，老師在私人Facebook帳號或發表網上言論，仍代表教師個人想法，有機會影響其他人想法，而網上言論隨時有機會被轉載至其他地方，影響不同人士，因此會繼續留意老師的表現。

楊潤雄又指，13宗已完成處分的個案，大部份涉及不當仇恨言論或挑釁行為。(余俊亮攝)