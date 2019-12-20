【登革熱】本港新增2宗外地傳入個案　病人曾到越南、新加坡

衞生署衞生防護中心今天（20日）公布，在11月29日至12月19日期間，衞生防護中心錄得2宗外地傳入個案，1名病人於潛伏期內曾到越南，另1名病人就曾到多個國家，分別是馬來西亞、新加坡及泰國。本港今年共錄得195宗個案，包括194宗外地傳入及1宗本地個案，外地傳入個案主要從泰國（32宗）、馬來西亞（27宗）和菲律賓（24宗）傳入。

登革熱病毒經由蚊子傳播給人類。（資料圖片）

衞生防護中心表示，在11月29日至12月19日期間，衞生防護中心錄得2宗外地傳入個案，1名病人於潛伏期內曾到越南，另1名病人就曾到多個國家，分別是馬來西亞、新加坡及泰國。截至昨天，本港今年共錄得195宗個案，包括194宗外地傳入及1宗本地個案，外地傳入個案主要從泰國（32宗）、馬來西亞（27宗）和菲律賓（24宗）傳入。

根據世界衞生組織的資訊，部份亞洲國家今年錄得的登革熱個案數目異常地高。有些國家的個案數字較2018年同期顯著上升，例如馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等。另外，根據廣東省衞生健康委員會的資訊，截至11月30日，廣東今年共錄得5 986宗個案，較去年同期（3 250宗）明顯上升。在台灣，今年截至昨日共錄得623宗個案。

衞生防護中心提醒，市民應提高警覺，採取有效措施防治蚊患，呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施，例如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。