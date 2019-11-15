【登革熱】新增5宗外地傳入個案　2人曾到廣東　2人曾到馬來西亞

衞生署衞生防護中心今（15日）公布登革熱個案最新數字，於本月8日至14日期間，防護中心共錄得5宗外地傳入個案，當中2宗病人於潛伏期內到內地廣東，2人曾到馬來西亞及1人曾到法屬玻里尼西亞。截至昨日，今年共錄得186宗個案，包括185宗由外地傳入個案及1宗本地個案，去年同期則錄得145宗個案。

11月8日至14日期間，衞生防護中心錄得5宗登革熱外地傳入個案。（資料圖片）

11月8日至14日期間，衞生防護中心錄得5宗登革熱外地傳入個案，當中2宗病人於潛伏期內曾到內地廣東，2人曾到馬來西亞及1人曾到法屬玻里尼西亞。截至昨日，今年共錄得186宗個案，包括185宗由外地傳入個案及1宗本地個案，去年同期則錄得145宗個案。今年外地傳入個案主要從泰國（32宗）、馬來西亞（27宗）和菲律賓（24宗）傳入。

衞生防護中心表示，會一直密切監察鄰近及海外地區的登革熱最新情況。根據世界衞生組織的資訊，部分亞洲國家今年錄得的登革熱個案數目異常地高。有些國家的個案數字較2018年同期大幅上升，包括馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南。根據法屬玻里尼西亞衞生當局的資訊，法屬玻里尼西亞群島自今年4月起持續爆發登革熱；今年截至11月3日，當地共錄得超過2,000宗個案，大部分個案呈報自大溪地。

另外，根據廣東省衞生健康委員會的資訊，截至11月31日，廣東共錄得5,315宗個案，較去年同期的2,752宗明顯上升；當地在8月至10月分別錄得1,209、1,430及1,880宗個案。在台灣，今年截至昨日共錄得577宗個案。

衞生防護中心發言人呼籲市民不論在本地或外遊，要時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。