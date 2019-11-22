過去一周新增5宗登革熱　1宗基孔肯雅熱　均由外地傳入

衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，自本月15日至21日期間，衞生防護中心確診5宗外地傳入登革熱個案及1宗基孔肯雅熱個案，均由外地傳入。截至昨日（21日），本港共錄得191宗登革熱確診個案及11宗確診基孔肯雅熱個案。

衞生防護中心過去一周確診5宗外地傳入登革熱個案。（資料圖片）

2宗病人曾到印度 1宗曾到廣東​

衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，自本月15日至21日期間，衞生防護中心確診5宗外地傳入登革熱個案，其中2宗病人曾於潛伏期內前往印度，其餘分別曾到柬埔寨、內地廣東和越南。截至昨日（21日），今年共錄得191宗登革熱個案，包括190宗外地傳入個案及一宗本地個案；去年同期則錄得155宗個案。外地傳入個案主要從泰國、馬來西亞和菲律賓傳入。

衞生署衞生防護中心同時錄得1宗基孔肯雅熱個案，病人於潛伏期內曾到印度。截至昨日（22日），今年共錄得11宗確診基孔肯雅熱個案，均為外地傳入，其中7宗從泰國傳入，3宗從緬甸傳入，1宗從印度傳入。

衞生署衞生防護中心提醒，基孔肯雅熱由基孔肯雅熱病毒引起，經蚊傳播。病人通常會出現發燒和關節痛。其他常見病徵包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和紅疹。關節疼痛通常會使病人極為虛弱，並持續數日甚至數星期。大部分病人可以痊癒，但個別病人的關節痛會持續數月甚至數年。