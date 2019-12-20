商人涉代客考車後潛逃26年　往換新身份證變自投羅網　認罪候判

一名商人26年前曾經營「代客考車」生意，並成功為3人考取車牌，惟遭廉署揭發及拘捕，並控以他串謀詐騙罪，惟他在保釋期間潛逃，一直未有再緝拿歸案。然而直至今年10月，該商人到入境處換新身份證，被揭發有案在身，終再被捕。商人今(20日)在九龍城法院認罪，裁判官把案押後至下月3日判刑，以候他的背景報告。

被告張志明26年前仍在南九龍法院應訊，再被捕後改在九龍城法院認罪。(資料圖片)

被告張志明，57歲，被控於1993年11至12月期間，先後3次為3名人士代考私家車、中型貨車及輕型貨車駕駛考試。

被告曾代替3人考取車牌

控方案情指，當年31歲的被告，持有私家車、輕型貨車、公共輕型貨車及的士等駕駛執照，他透過中間人尹國龍向最少3名人士提供代考車牌服務，尹取得3人的身份證副本後，會代為處理考牌申請，並由被告代考，被告考試過關，3人便可往領取駕駛執照，期間該3人分別獲取得輕型、中型貨車，及私家車車牌。

往換新身份證時被捕

廉署於翌年2月拘捕被告，並控告他一項串謀詐騙罪，案件在當時的南九龍法院提堂，被告後來獲准以5萬元保釋外出，惟他在同月25日的提訊時並沒有出現，法庭遂頒下通緝令。

直至今年10月9日，被告到長沙灣政府合署內的入境處換領新身份證時被發現，並被警方拘捕。

另一名同案代考的司機譚月明，當年已承認控罪，被判入獄6個月。

案件編號：SKCC 1418/1994