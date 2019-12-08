「魔術手」的士司機出沒？收據撕車牌、乘機找少錢　網民疑是慣犯

無論乘車或購物，最好是保留收據，而找贖時亦要仔細檢查！有網民早前分享乘搭的士時疑遇上蠱惑司機，稱付款後應找回325元，但司機竟使出「魔術手」，快速取走100元，又懷疑特意撕去收據上的車牌號碼，令他無法投訴或跟進。其他網民得悉事件後，竟發現涉事司機疑是慣犯，更懷疑對方駕駛影子的士，呼籲曾被騙的乘客報警跟進。

樓主指首次打印的單據（右）疑司機特意撕去車牌號碼，避免遭追究，他當場要求對方再打印完整單據。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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有市民早前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周二（3日）乘搭的士抵達目的地時以500元鈔票付款，理應找回325元，而司機先是「舉高手數咗一次俾我睇三張$100」，然後再問她會否有5元「散紙」。樓主回答沒有，司機就不是在車頭的錢兜取出硬幣，而是「放低三張$100喺佢左邊座位然後摷散紙」。

樓主當時發現單據「冇咗一忽」，遂要求司機重新打印，司機遂「按掣開了我旁邊車門，然後找錢畀我」。樓主下車後發現找續金額只有兩張百元鈔票，即時向司機追討，對方遂「一手攞咗疊錢」，才連同放於左邊座位的另一張百元鈔票一同找續。樓主回程時感懷疑，向另一的士司機請教才明白「原來佢係特登撕走單據上半截嘅的士車牌」。

樓主與網民討論後，竟發現涉事司機疑為慣犯，更專門向年輕女士下手。更令人驚訝的是，有網民均指自己所乘搭同一車牌號碼之的士，無論司機樣貌或是車內裝飾均有不同，懷疑是一牌多用的影子的士。樓主其後更新帖文內容，指不能放過害群之馬，已決定報警處理，又提醒其他網民乘搭的士時要多加留心。

不少網民看過帖文均批評涉事的士司機「一百幾十都呃」，「攪咁大台戲，搵得一百」。亦有人指相關「魔術手」騙錢手法已非新鮮事，「今時今日仲玩剃頭單？咩年代？」、「魔術手係常用招式，用咗幾十年㗎喇」。

另有人指出，誤坐影子的士後果可能非常麻煩及危險，建議懷疑被騙的網民報警處理，「好有問題，可能一個的士牌幾架車共享的影子車，出意外沒有保險」、「會唔會佢哋真係一個龐大嘅老千集團呢」、「又一個害群之馬，唔好放過佢」。