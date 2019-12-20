天星小輪申加16.5%　政府指反修例示威若持續　本年度或轉盈為虧

天星小輪今年4月申請加價，要求「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」兩條渡輪航線平均加幅16.5%。立法會交務委員會今日（20日）召開會議，公民黨立法會議員譚文豪批評，天星小輪錄得虧損源於租金收入減少，商舖未有完善規劃、雜亂無章，形容「金雞蛋變鹹鴨蛋」。 運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘承認，灣仔碼頭受附近工程影響，令非票務收入下降。他表示，將與天星小輪商討，希望策略性整合中環碼頭及提升商務收入。但他補充，非票務收入與經濟周期及遊客數量有關，又指反修例示威若果持續，料2020年及2021年天星小輪收入均會錄得虧損。

天星小輪今年4月申請加價16.5%，多名立法會議員斥加幅過高。（資料圖片）

申請每程加0.3元至0.5元

立法會交通事務委員會今日召開會議討論天星小輪加價，多名議員均認為加幅過高，又要求政府提供補貼予天星小輪。



運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘解釋，雖然加幅看似很多，惟因天星小輪票價相宜，故每程加幅為0.3元至0.5元。同時又指，當局會在可行情況下提供補貼，亦容許天星小輪在碼頭上經營生意收取非票務收入，同時明年起政府對每月交通開支補貼將由四分一增至三分一，故認為是次天星小輪申請加幅「數目唔算高」。

運房局副秘書長蔡傑銘表示，倘社會運動持續，料天星小輪收入將於2020年及2021年錄得虧損。（資料圖片）

運房局副秘：天星小輪受遊客人數影響

工聯會立法會議員何啟明斥，政府未有完善規劃渡輪服務，質詢當局因應反修例風波，路面情況一度未能行車市民需利用渡輪出行，會否檢討以渡輪作後備方案或將其重新定位。

蔡傑銘多次重申，渡輪接載力有限，但政府已就「中環──紅磡」及「水上的士」航線重新招標。他強調，天星小輪相比其他交通工具更受遊客人數影響，相信遊客數目恢復會比使用其他交通工具的乘客緩慢，倘社會運動持續料續，預料2020年及2021年天星小輪的收入仍會錄得虧損。