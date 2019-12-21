東華三院：料南昌街組合房屋受歡迎　申請者需面試　不排除需抽籤

社聯首個「組合社會房屋計劃」南昌街項目於昨日（20日）正式組裝，為輪候公屋及居住惡劣環境的家庭及人士，提供89個住宅單位，料可供154至156人居住，預計可於明年第二季落成。項目將由東華三院營運。 東華三院執行總監蘇佑安今日（21日）在商台節目中表示，預料項目將受歡迎，將為申請者安排面試，申請者需認同社區共享理念，願意做義工，若申請個案眾多，不排除要抽籤。

社聯於南昌街的首個組合社會房屋項目昨日（20日）進行組裝儀式。（李澤彤攝）

社聯行政總裁蔡海偉（21日）在商台節目表示，組合屋租金水平較同區低，租金不超過住戶入息的25%，若住戶領取綜援，租金則不超過綜援租金津貼的最高額，相信項目將受歡迎。

東華三院執行總監蘇佑安表示，由於預料項目將受歡迎，申請者需經過面試，並認同共享理念，亦願意做義工，而東華三院亦會考慮申請者的家庭狀況和入住的急切性。若申請個案眾多，不排除面試後需再抽籤。

此外，蔡海偉認為，政府支持南昌街項目，惟實際審批時間較預期長，期望餘下項目的審批時間能較短。蔡又指，政府計劃三年內興建一萬個過渡性房屋，而現時亦有發展商向他表示對過渡性房屋項目有興趣。