林超英籲政府撥資源保育　放棄人工島工程：不能只講倒石屎搞建設

曾任長春社主席、一直積極參與環保及保育工作的香港大學地理系副教授吳祖南早前離世。前天文台台長林超英今日（21日）就撰文悼吳祖南，並讚揚其工作逐漸令香港人，尤其是年青人認識自然的價值。林超英又在文中指，政府必須認識到全球已進入了重視自然生態的新時代，「不能再只講經濟和倒石屎搞建設」。林又呼籲政府多撥資源保育香港的自然，以及放棄如人工島之類嚴重破壞自然的工程。

港大地理系副教授吳祖南早前離世。（團結香港基金影片截圖）

吳祖南曾任長春社主席和環境諮詢委員會環境影響評估小組主席，並擔任可持續發展委員會、能源諮詢委員會等多個委員會的委員。吳祖南本月10日突然中風入院，至13日不治。林超英今日於港台節目《香港家書》指，曾與吳道別，又憶述二人因觀鳥的共同興趣認識三十年，多次去內地不同生態環境觀鳥。

林超英在文中詳述吳祖南多年來為香港環境所作的貢獻，包括成功爭取將港鐵東鐵落馬洲支線架空鐵路改為於地下興建，李形容為「民間自然保育運動二十年來僅有的成功例子」。林又指，2013年吳祖南促成從復耕起步的荔枝窩村社區營造項目，讓無人村落恢復生氣，生物多樣性也得到提高，在香港甚至世界層面成為知名項目，再次展示自然和人文的保育是相輔相成的。

林超英呼籲政府多撥資源保育香港的自然，以及放棄如人工島之類嚴重破壞自然的工程。（資料圖片／羅君豪攝）

中國已經為了保護濕地生態全面禁止填海，何以我們香港硬是要填海，成為全中國最不保護生態的地方？ 林超英

林於又要求港府政府多撥資源保育香港的自然，以及放棄如人工島之類嚴重破壞自然的工程。林又質疑「中國已經為了保護濕地生態全面禁止填海，何以我們香港硬是要填海，成為全中國最不保護生態的地方？」他又指，會繼續盡力保育香港的自然和文化傳承，把美好的香港交給下一代。