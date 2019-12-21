科創公司推接拖車App　的士司機變馬路救星　明碼實價接電換胎

近年來，車輛突然拋錨停泊公路釀成的意外急增。拖車App 「CarSOS」早於今年5月推出服務，駕駛者倘遇突發狀況，只需登入介面輸入拖車位置及車輛資料，便能召喚拖車司機。 CarSOS日前宣布，將夥拍的士App「GOD TAXI」於明年1月初為駕駛者提供接電（搭電）、入油及換胎等服務，更承諾的士司機於5至10分鐘內趕至現場「救駕」，服務價錢由100多元至500多元，明碼實價。

拖車App「CarSOS」明年1月初夥的士App「GOD TAXI」，由的士司機為駕駛者提供接電、入油服務。（資料圖片）

拖車服務「海鮮價」 的士司機可接電

駕駛者行駛車輛期間或遇到車胎無氣、無油等情況，倘不諳維修知識，便需承受「海鮮價」拖車服務。有見及此，拖車App「CarSOS」創辦人蔣翹帆表示，平台將於明年1月初新增服務選項包括接電、入油、換胎及為車胎打氣等，倘駕駛者遇上述情況，平台接到的訂單將會派送至的士App「GOD TAXI」，由他們旗下的士司機趕至現場為駕駛者解決問題。



蔣翹帆補充，拖車師傅未必方便接電，而本港現時約有1.8萬部的士，相信相關服務交由的士司機負責更為勝任。價錢方面，服務將由港幣100多元至500多元不等（見表列），並提供多種付款方式，包括Paypal、信用卡及PayＭe等。

GODTAXI行政總裁陳煒榮（左）與CarSOS創辦人蔣翹帆（右）合作，由GODTAXI旗下的士司機為CarSOS平台的顧客提供接電、入油等服務。（陳晶琦攝）