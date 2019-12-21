聖公會主教鄺保羅發聖誕文告　籲政府與示威者虛心對話　突破困局

反修例風波持續六個多月，聖公會大主教鄺保羅今日（21日）發表聖誕文告指，在聖誕節來臨，特區政府和抗議人士，都應該拿出勇氣和誠意，虛心對話，共同探討突破困局的方法。他又特別呼籲政府不應只靠僵化的思維和理據去回應社會的聲音，「但實際上又沒有作出適切回應市民需要的措施與行動。」

聖公會大主教鄺保羅在聖誕文告中，呼籲政府與示威者虛心對話，共同突破困局。（資料圖片 / 李澤彤攝）

聖公會大主教鄺保羅在聖誕文告指，今年聖誕節，香港社會的氣氛相當沉重，持續六個多月的反修例政治風暴，加上外圍因素，重創香港經濟，嚴重影響民生。

他指，這場風暴將建構香港社會的「硬體」與「軟體」破壞殆盡，被破壞的「硬體」設施可以修復、下滑的經濟亦可以慢慢復元，但要愈合撕裂了的親情、友情、互信以及情緒，又或者要重建受衝擊的自由、穩定和法治，並非一朝一夕可以做到。

「聖誕節的來臨，正好給我們一個機會停一停、想一想，思考如何走出這個黑暗的深谷，重新踏上光明之路。」他呼籲，特區政府和抗議人士，都應該拿出勇氣和誠意，虛心對話，承認彼此都有不足和欠缺，共同探討回應社會和突破困局的方法。

他續指，政府亦不應只靠僵化的思維和理據去回應社會的聲音，「但實際上又沒有作出適切回應市民需要的措施與行動」；警民雙方更加要思考如何去修補關係，藉着愛護香港的心懷，互相體諒，理性對話同行，彼此以愛化解敵意和仇恨，才能帶來走出困局的希望，為香港社會重建安定與互信，讓市民大眾得以在自由、安穩的社會中安居樂業。

聖公會大主教鄺保羅在聖誕文告中，呼籲政府與示威者虛心對話，共同突破困局。（資料圖片 / 李澤彤攝）

【聖公會主教鄺保羅發聖誕文告全文】

各位香港市民：

大家好！

今年聖誕節，香港社會的氣氛相當沉重，平安夜不可能再像過往洋溢着濃濃的幸福歡樂氣氛。持續六個多月的反修例政治風暴，加上外圍因素，重創了香港經濟，嚴重影響民生。街頭衝突令不少商舖、食肆和公共設施被破壞，暴力亦吞噬了旅遊業、零售業以及飲食業，打碎了很多人的飯碗與生計。

根據一項調查結果顯示，零售業未來數月將會有過萬人失業、七千多間公司倒閉。一份報章的社論更加警告，如果社會不早日恢復秩序，多個行業恐怕會出現雪崩式的下瀉，並輻射到整個經濟。

被破壞的硬體設施可以修復、下滑的經濟亦可以慢慢復元，但要愈合撕裂了的親情、友情、互信以及情緒，又或者要重建受衝擊的自由、穩定和法治，就不是一朝一夕可以做到的事。

在這幾個月裏面，好多人雖然相知相交幾十年，但卻因政見不同，友情頓成泡影；家人、朋友和教友，彼此間屢有衝突爭拗，以致反目成仇；甚至有青年人因為與父母家人意見不合而離家出走。許多人的精神健康深受影響，出現「急性壓力反應」症狀，包括失眠、焦慮憂鬱、情緒波動，態度變得迷惑和迴避等等。

這場風暴將建構香港社會的「硬體」與「軟體」破壞殆盡，相信每個香港市民都會問，香港下一步應該如何走下去？我們或者未能想到走出困局的方法，但無論如何，任何一個愛香港的人，都不會願意見到這種局面持續下去。

聖誕節的來臨，正好給我們一個機會停一停、想一想，思考如何走出這個黑暗的深谷，重新踏上光明之路。聖誕節是上帝藉着耶穌降生為人，住在人的中間，建立上帝與人，以及人與人之間的新關係，這是愛與平安的關係。因為在耶穌基督裏面，一切使人彼此隔絕的藩籬都被拆除；無論富有、貧窮，不同階級、政見、地位、種族，都可以像兄弟姊妹一樣相親相愛、和平共處。耶穌基督的降生，不單指示人生命的新方向，也給人棄惡從善的能力，令人由躁動變得平和、從對抗變成包容；將自私轉化為忘我、從仇恨轉化為友愛。

因此，聖誕節提醒我們，政見不應該凌駕一切，因為聖誕節的核心價值是「以馬內利」，也就是「上帝與我們同在」。

「上帝與我們同在」代表了「天人復和」，這份復和，蘊含了愛心、和平、包容、互信和接納，這些亦都是一個社會和諧、穩定與自由的基石，也是人和睦共處的元素。

正因為這樣，在聖誕佳節來臨的時候，特區政府和抗議人士，都應該拿出勇氣和誠意，虛心對話，承認彼此都有不足和欠缺，共同探討回應社會和突破困局的方法，如此一來，總比採取暴力或空喊口號來得實際；政府亦不應只靠僵化的思維和理據去回應社會的聲音，但實際上又沒有作出適切回應市民需要的措施與行動；警民雙方更加要思考如何去修補關係，藉着愛護香港的心懷，互相體諒，理性對話同行，彼此以愛化解敵意和仇恨，才能帶來走出困局的希望，為香港社會重建安定與互信，讓市民大眾得以在自由、安穩的社會中安居樂業。

最後，我在此祈求天父，讓香港市民在這個困難的日子，仍然有一個平安、恬靜和喜樂的聖誕節。

+ 鄺保羅