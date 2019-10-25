管浩鳴角逐聖公會港島繼承教區主教　若當選可入圍問鼎大主教

香港聖公會大主教兼香港島教區主教鄺保羅將於2021年1月1日退休，卸任大主教及香港島教區主教的職務。香港島教區今日（25日）發通告，公布香港島教區繼承主教的三名候選人，其中一名候選人為處理陳同佳案、並說服陳同佳到台灣自首的聖公會教省秘書長管浩鳴，其餘二人則是聖公會聖約翰座堂主任牧師謝子和及聖公會諸聖座堂主任牧師范晉豪。《香港01》就事件向管浩鳴查詢，他對此表示沒有回應。 根據大主教選舉安排，三個教區主教可以入圍，競逐下任大主教，而近兩任大主教均兼任香港島教區主教。換言之，若管浩鳴當選香港島繼承教區，未來問鼎大主教之位被看高一線。

管浩鳴牧師對角逐聖公會港島繼承教區主教一事，他稱沒有回應。（資料圖片）

港島主教選舉11月中舉行

教區通告提及，按照香港島教區憲章第7.2條「選舉主教程序」列明，該教區議會的任何五名議員聯名，或任何牧區的牧區議會均可提名候選人。其提名可在提名委員會公佈被提名人名單後十天內呈上。而各教區議會議員每人不得提名超過一名候選人。

而早前《教聲》曾指，香港聖公會大主教兼香港島教區主教鄺保羅，會按照《教省規例》規定，於2021年1月1日卸任香港島教區主教，繼承主教的選舉則在今年11月21及22日舉行。同時因鄺保羅當日會一併卸任大主教一職，故當選香港島教區繼承主教，亦可在2020年參與大主教選舉，惟大主教的選舉日期，則暫時仍未確定。

協助說服陳同佳（中）自首的聖公會教省秘書長管浩鳴（右）獲提名，競選聖公會港島教區主教。（資料圖片）

倘管浩鳴當選聖公會港島繼承教區主教，屆時將可與現時西九龍教區主教陳謳明（左）以及東九龍教區主教郭志丕（右）一同角逐聖公會大主教一職。（香港聖公會網頁）

按照程序，大教主由香港島教區、東西龍教區及西九龍教區三人選出一人擔任。而自香港聖公會教省成立後，先後兩屆的大主教鄺廣傑及鄺保羅，均為香港島教區主教。

管反修例及雨傘運動言論「建制」

管浩鳴過去一些言論，令他被指十分建制。就是次反修訂《逃犯條例》事件中，管浩鳴早於6月接受傳媒專訪時說，香港回歸多年仍未與內地達成移交逃犯協議，令不少逃犯匿藏在港，加上今次香港亦未成功處理港人在台涉嫌殺人的案件，故反映政府有修例需要。惟他表示，政府今次推行修例較為倉卒，令市民或未有充足心理準備，故引起社會莫大的爭議。

至於2014年的雨傘運動，管浩鳴曾呼籲佔中三名發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明，不要做任何違法行為。加上戴、陳二人屬基督徒，管浩鳴認為宗教人士在政治問題方面，不應走得太前，以免被人誤會成基督徒立場。