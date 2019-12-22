【逃犯條例】張建宗：香港處風雲幻變政治氣壓　政府堅定止暴制亂

政務司司長張建宗表示，香港正處於風雲幻變的政治氣壓中，就像面對極端天氣威脅一樣；憑著特區政府管治團隊連同全體公務員同事精誠團結，專業實幹，沉著應對，會無懼困難險阻，堅定不移地止暴制亂，竭力服務社群，讓社會回復平靜，同時與廣大市民一起尋找出路，走出陰霾。

張建宗在今日（22日)的網誌以「香港減碳達峰 應對氣候挑戰」為題，探討全球氣候暖化，極端天氣頻現，糧食減產，他指，面對各項危機，國際社會必須通力合作。他指，香港特區政府應對氣候變化的工作絕不會鬆懈，政府致力與國際社會同行應對全球氣候危機，一步步落實《巴黎協定》的目標。

當中包括，特區政府已於2016年成立由政務司司長主持的高層次「氣候變化督導委員會」，加强督導和統籌各決策局和部門應對氣候變化的工作；2017年亦已公布了《香港氣候行動藍圖2030+》，並定出2030年把香港的碳強度從2005年水平降低65%至70%的目標。

他指，相比其他國家或城市，香港是彈丸之地，但在履行保護環境的責任上，人人有責；並呼籲社會各界以及每一位市民身體力行，在日常衣、食、住、行方面都應致力實踐低碳生活，共同應對氣候變化這個跨年代、跨地域、跨界別和跨範疇的環境挑戰。

(政務司司長網誌圖片)

文章結尾，張建宗藉氣候暖化，談及本港現時狀況，他指，「香港是地球村一分子，自當義不容辭，積極採取行動應對氣候暖化的挑戰。在這個時刻，香港正處於風雲幻變的政治氣壓中，就像面對極端天氣威脅一樣。憑著特區政府管治團隊連同全體公務員同事精誠團結，專業實幹，沉著應對，我們會無懼困難險阻，堅定不移地止暴制亂，竭力服務社群，讓社會回復平靜，同時與廣大市民一起尋找出路，走出陰霾。」