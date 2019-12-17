港人港珠澳大橋東人工島被公安拘捕　張建宗指合法　無需過分演繹

一名港人日前經港珠澳大橋去澳門，於東人工島被內地公安扣查後失去聯絡。珠海公安昨日（16日）通報，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名潛逃7年的香港籍疑犯，有指與上周五報稱前往澳門途中失蹤的港人脗合。 被問到事件是否有違大橋「三地三檢」原則，署理行政長官張建宗今天（17日）表示，「三地三檢」只是通關安排，根據「屬地原則」，內地當局有權行使司法管轄權。

張建宗又指，安檢站只是臨時措施，指澳門明天將有領導人訪問，呼籲港人不要過份演繹，形容「只係短暫、非常時期，非常措施」。（高仲明攝）

大橋設安檢 張建宗：非常時期，非常措施



張建宗出席行會前見記者時表示，政府已交代事件，入境處、駐粵辦已聯絡當事人並跟進，但基於私隱不會透露詳情。

至於內地當局做法被指違反「三地三檢」，張建宗指有人誤解「三地三檢」和「屬地原則」，指「三地三檢」只是通關安排，但每個地方根據屬地原則都有司法管轄權，又指內地在東人工島行使司法管轄權屬合法，保安局會進一步解釋事件。

張建宗又指，安檢站只是臨時措施，指澳門明天將有領導人訪問，呼籲港人不要過份演繹，形容「只係短暫、非常時期，非常措施」。

對於「now聞台」記者昨天在大橋被拒入境澳門，張建宗稱不評論澳門執法情況，若個別人士認為協助，可接觸香港政府，相關部門將跟進。