張建宗指獨立檢討委員會無需傳召權　檢討工作對事不對人

政府將就修例風波成立「獨立檢討委員會」，外界關注檢討委員會會否擁有傳召權、調查權等《調查委員會條例》賦予的權力。 署理行政長官張建宗今天（17日）召開行會前見記者會，他重申政府除了止暴制亂外，亦會抓緊香港深層次矛盾並著力解決，當中透過「獨立檢討委員會」宏觀地檢討修例風波，但強調委員會工作「對事不對人」，故無需傳召權。

張建宗表示，對於國家主席習近平和國務院總理李克強對政府工作的肯定，表示衷心感謝和感到鼓舞。（高仲明攝）

對領導人肯定政府工作感鼓舞



張建宗表示，對於國家主席習近平和國務院總理李克強對政府工作肯定，表示衷心感謝和感到鼓舞，強調政府仍有很多工作要做，他指香港是自回歸最嚴竣、複雜的一年，面對種種壓力和困難可謂前所未有，政府將竭盡所能、團結一致，穩定社會和回復平靜，希望盡快走出困局，他又提到習近平呼籲社會各階層協作，一起向暴力說不。

張建宗重申，政府將一如既往，全面落實一國兩制、嚴正執法、依法施政、迎難而上，面對困難不會退縮，強調除了止暴制亂外，也要抓緊社會的深層次矛盾並著力解決，真正走出困局，重新回復香港面貌。

被問到有關「獨立檢討委員會」會否有傳召權等法定權力，張建宗強調委員會將會宏觀地檢討修例風波，「一籃子宏觀地睇」，又形容委員會的研究屬「主題性」，張建宗強調委員會工作「對事不對人」，故無需要傳召權。