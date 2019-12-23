直擊大館「日安時刻」中環午餐文化互動展　附四大展區打卡位

白領林立的中環商業區，午飯「食晏」亦有獨特風光。中環大館由即日起至明年二月，推出全新展覽「日安時刻」，探討中環午餐文化眾生相，以及社區內的人情細語。 展覽以互動方式展現打工仔爭分奪秒大疾走，買外賣、排長龍的「搵食」之苦。展覽展出上世紀中環外賣始祖，鏞記及嘉頓當年每個只售1.8元的復刻仿製飯盒，揭秘中環各同鄉會菜館的神秘面紗，以及碩果碩存的「包伙食」文化。 展覽內特設多個打卡位，又配以多元感官體驗，館方盼為生活節奏急促的港人帶來反思。

▼即睇展覽精華及打卡位▼

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【快餐區】爭分奪秒搵食記



展覽共分為4個展區，甫入「快餐」區，肥腫難分的吹氣「不倒翁」映入眼簾，仿如爭分奪秒的打工仔，在中環街頭展開爭分奪秒的「搵食戰」。訪客「好不容易」擠身而至「打卡」，「仲掛住睇手機？」、「快啲啦」、「Watch Out」等的耳語雜音此起彼落，由同是「淪落人」的大館職員聲音呈獻。



吃快餐、買外賣，相信是中環白領最習以為常的事。談到外賣風潮的前世今生，則不得不提中環老字號鏞記。創辦人甘穗煇60年代參觀東京奧運會，發現周遭人人手持外賣便當觀賽，深受啟發，及後更將之引入本港。紙製飯盒再鋪上一層吸油用的牛油紙，盛載鏞記的中式燒味飯等，成為本港外賣始祖。



與之並列的尚有嘉頓飯盒，以招牌的藍白格仔作設計，同樣盛惠1.8元，當時雲吞麵售約2元，可見外賣飯盒成為當時不少打工仔的「醫肚」恩物。事隔多年，飯盒真身已不復再，展覽再現複製品，讓訪客窺探舊時。

【行政午餐區】端莊雅緻與便捷之間



中環是金融中心樞紐，成上千萬計的生意快速流動。白領、生意人洽商，必首選高級餐廳，專為商務設計的「行政午餐」，上菜速度恰到好處，為雙方傾談營造不慍不火的理想節奏。展區設有別開生面的「一站式」體驗，予到訪者感受餐桌上的講究禮儀，及暗中的商業較勁。

「行政午餐」區內設有「接待處」，予到場訪客感受高級餐廳的氣派。（鄭子峰攝）

人靠衣裝，前往展區內的「高級餐廳」需尊重其衣著規格，否則可能被「要求」穿上端莊服飾。（鄭子峰攝）

【同鄉會區】鄉愁連結的圍內飯局



一頓飯，不僅是片刻的大快朵頤，亦是同桌上的鄉愁連結。香港開埠以來，華人在殖民管治下，更重視血緣關係，同宗同族者格外親近，自發結成宗親會及同鄉會，並落戶中環，形成當區別有景致。



同鄉會一般只招待會員，廂房內坐滿商賈官紳或白領階層，共同以方言交際，享受熟悉的地道佳餚。時至今日，同鄉會仍是不少「圍內人」聚首宴客的不二之選。

中環有不少同鄉會菜館，只供會員進內。參觀訪客可「同坐一桌」，傾聽這班同鄉聚舊的你一言、我一語，揭開神秘面紗。（鄭子峰攝）

【福食區】老闆伙計同撈同煲



今時今日，外出午膳開支高昂，令不少打工仔甚感頭痛。不過在60年代，外出搵食艱難，僱主主動包辦員工膳食，即所謂的「福食」或「包伙食」，讓員工享受安樂茶飯。昔日包伙食由大牌檔供應，亦有家庭式經營，在中環一帶自設工場。

毛巾包頭的夥計，提著大擔挑穿梭多區送飯的畫面，隨著市政局勒令取締後，已成歷史，但至今仍有碩果僅存的企業，繼續「福食」傳統。位於威靈頓街的海味舖「明都森記」，仍由老闆娘親自發辦，每天不言休為家人及員工準備美味午餐，更不乏精製的花膠靚湯，教人羨慕。

大館文物事務主管楊頴賢。（鄭子峰攝）

有份策展的大館文物事務主管楊頴賢受訪時提到，大館除主力探討其建築物活化歷史外，亦聚焦社區聯繫，故早於兩年前已著手籌備「中環日常」衣食住行系列，「日安時刻」是第二部曲，適逢正值冬至、農曆新年等中國人喜慶節日，遂擇檔期配合。她指，「日安」由「晏」字分拆，期望以別開生面及互動方式，探討中環人「食晏」文化。



她自己本身亦是中環打工仔之一，深明「搵食」之苦，「中環人係最慘，數以十萬計人係度返工，早上已諗定下午食乜，好多人好迫啦，又要排好耐隊」。展覽區並非「有得睇、無得食」，大館特設「日安食堂」，歡迎訪客自攜食物進內享用，餐桌亦設特別製作的餐巾等工具，予食客反思當中的取捨，包括進食速度，以及有伴共食與否的樂趣等。港人吃飯節奏急速，楊頴賢相信中環上班族以外，各行各業打工仔亦會有共鳴。

「日安時刻」展覽詳情：

「日安時刻」展覽詳情：



日期：2019年12月20日至2020年2月8日

時間：上午11時至晚上8時

地點：大館01座複式展室



*免費進場，另設導賞團（需預約）及相關活動（需事先登記）。



詳情可瀏覽：大館官網