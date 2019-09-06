【香港好去處】遊中環大館　復古體驗19世紀真．鐵窗牢獄生涯

誰能想到這小清新風、極具藝術感的大館前者竟是一所監獄？難怪前不久上映的《P風暴》裡會說「坐牢，是香港年輕人唯一的出路。」這所監獄是藏在中環鬧市裡，一座極具歷史價值的建築——「大館」。這裡的每一面牆、每一所舊房，甚至連最普通紅磚、圓拱門、深色木柵欄，都能讓你的照片都拍出獨特的復古味。

始建於1841年的大館，見證着香港社會的變遷。經過了整整10年的活化工程後，才面向公眾開放。作為舊時的警署、裁判司署和監獄重地，曾被當地市民戲稱為「一站式服務」，也是目前香港最大型的古蹟活化保護項目之一。大館不僅極大限度地保留了前警察總部的原有風貌，也被活化用作展覽及活動場地，讓人們可以身臨其境地走進歷史。

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越南前知名領袖胡志明也曾被囚禁於此，從鐵窗往裡望，似乎能窺見他那段歲月裡的五味雜陳。沒風扇、沒廁所，三個人擠在小小一個監房裡，生理需求只能用紅桶、黃桶來解決。「B倉」還以投影的方式，真實還原了當年獄中刑罰、苦工、探視等生活...而所謂的操場，也不過是一個小小的露天地帶。四面仍舊是高高的圍牆和鐵絲網，這裡的一切彷彿都在告誡人們千萬不要誤入歧途，否則只能在鐵窗裡流下悔恨的淚水。

「大館」讓你可以感受鐵窗生涯▼

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「困佢48個鐘」——相信現在沒有香港人不知道，而原來其實候審人員開庭前也會待在拘留室。拘留室旁邊藏有一條「秘密通道」, 大毒梟「跛豪」老婆上庭時，走的便是「秘密通道」。律政劇看多了, 你肯定也幻想過自己成為劇中的主角, 在法庭上舌戰群儒。庭內還會不定時播放中央裁判司署首宗案件的影片, 讓人切身體會到親臨法庭聽審的感覺, 期間記得保持肅靜。

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身為法定古蹟的大館像個博物館 ，每一次到來都可能遇上不同主題的展覽。「展中展」成為了這裡的既定特色。「大館101」目前也在公眾開放期，透過101件警署使用過的文物，不僅揭示了大館的昔日風貌，同時也闡述着鮮為人知的香港歷史。展覽還頗具沉浸式風格，現場可以任選警員、太平紳士等角色來參與互動。

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大館 遊玩時間：3小時 門票：免費（可預約） 預約網址：www.taikwun.hk/zh 開放時間：11:00-23:00 地址：香港中環荷里活道10號（香港警察總局舊址） 交通指引：港鐵中環站D2出口

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