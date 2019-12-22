港鐵營運 　澳門輕軌通車12日即出事　未到位停車無法開門困60人

籌建逾20年、由港鐵營運的澳門輕軌「氹仔線」在本月10日通車，隨即遇上國家主席習近平到訪澳門，暫停服務2日半。澳門輕軌自昨日（21日）恢復正常列車服務，今日（22日）便「出事」，一列輕軌列車駛至馬會站時，未有在指定位置停車，車門亦沒有開啟，約60名乘客受影響，有關列車已駛回車廠作進一步檢查。

澳門輕軌是澳門第一條的鐵路運輸系統，由港鐵（澳門）公司營運，12月10日正式通車，吸引不少人搶搭。（鄭子峰攝）

據澳門輕軌股份有限公司今日（22日）公布，一列由人手駕駛的輕軌列車於下午約1時，由海洋站駛至馬會站時，未有在指定位置停車，車門亦沒有開啟。車務控制中心為審慎起見，決定指示列車上職員，安排車上約60名乘客在運動場站下車，改乘另一班列車繼續行程。列車服務受到輕微影響，有關列車已駛回車廠作進一步檢查。

輕軌氹仔線全長約9.3公里，覆蓋氹仔巿中心的主要住宅區、舊城區及旅遊區，並串連本澳海、陸、空三個重要口岸。同時設有11個車站，包括海洋、馬會、運動場、排角、路氹西、蓮花口岸、東亞運、路氹東、科大、機場及氹仔碼頭站。適逢國家主席習近平上周三（18日）至五（20日）到澳門出席回歸20周年活動時，澳門輕軌氹仔線於周三下午1時至周五暫停客運服務，至周六才恢復正常。