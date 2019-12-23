【聖誕節】藥劑師：大餐前食酵素有助控制體重　惟過多會傷肝

聖誕節將近，不少人會在平安夜及聖誕節進食聖誕大餐，但女士們因擔心會令體重增加，有人會選擇在餐前食酵素或排油丸等藥物控制體重。有藥劑師指出，酵素或排油丸能有助身體排出毒物，但服食過多會令肝臟負荷過重，更可能排出體內維他命，影響健康，提醒減肥應循序漸進，均衡飲食及做運動才能更健康地減肥。 另外，藥劑師亦提醒，現時市面上並無任何解酒丸證實能有效解酒，提醒市民即使服用解酒丸後也不應駕駛，而服用胃藥、感冒藥、安眠藥後也不宜飲酒。

羅俊昌（左一）指出，酵素或排油丸能有助身體排出毒物，但服食過多會令肝臟負荷過重，更可能排出體內維他命，影響健康。（鄭翠碧攝）

香港藥劑專科學院藥劑師羅俊昌表示，餐前服食酵素能加速新陳代謝及消化，令身體排出更多毒素；餐前食排油丸就可以令食物中70%油分不會被身體吸收；而每天一粒糖尿病藥，也可有助排走體內六、七成的糖分。

食用過多排油丸 有機會令脂溶性維他命也被排出

不過，他提醒，服食太多酵素，會令肝臟負荷過重，食用過多排油丸，就有機會令脂溶性維他命也被排出，身體會缺乏了部份維他命，而服用過量糖尿病藥就可能會令血糖太低。另外， 酵素只屬輔助品，現時並無文獻清晰說明，食用酵素可以有助排出多少份量的毒素，而排油丸和糖尿病藥就必須由醫生處方。

鄭綺雯（左）表示，現時市面上並無任何解酒丸證實能有效解酒，提醒市民即使服用解酒丸後也不應駕駛。（鄭翠碧攝）

他補充，患有肝病的病人不應服用上述三種藥物，因為本身肝臟功能已較一般人差，應少吃其他藥物。而18歲以下的青年及長者亦未必適合上述的控制體重方式，因為青年的新陳代謝本身已快，藥物未必有效，而長者新陳代謝太慢，藥物會殘留在身體一段長時間。他提醒減肥應循序漸進，均衡飲食及做運動才是良方。

未有證實 坊間解酒丸能有效解酒

另外，藥劑師鄭綺雯稱，現時坊間的解酒丸未能證實有效解酒。她解釋，部份解酒丸成分是葡甘露聚糖，聲稱可以保護腸胃，令酒精加快離開腸道，但她指現時並無大型的臨床實驗，可以證實有關成份可以有效解酒，「唔可以醉少啲或者唔醉，做唔到千杯不醉或者酒筲箕」，提醒即使服用了解酒丸也不應駕駛。

服用安眠藥後 最少24小時才可飲酒

羅俊昌表示，服用安眠藥後飲酒，會令藥性加劇，可能令人更加渴睡，嚴重的甚至會昏迷，建議服用安眠藥後最少24小時才可飲酒；而服用胃藥後也應相隔6小時才可飲酒；如患有感冒，服用含有撲熱息痛的感冒藥後就不應飲酒，因為會引起噁心等不適。至於需服薄血藥華法林的病人，也不應飲酒，否則可能會致心臟受損或中風。

他補充，有文獻指出飲酒前如飲用牛奶或花旗參水，排出酒精的速度會加快，他又提醒飲酒時不應以有無出現面紅去決定飲酒多少，認為無必然關係，另外如「溝酒飲」時有氣酒在內，就會更易有醉意。