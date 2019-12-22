平安夜遊行取消　發起人稱警方改遊行時間地點　憂慮參與者安全

反修例風波持續超過半年，近日稍有緩和跡象，有網民發起本周二晚（24日）平安夜舉行「霜夜倒數大遊行」，晚上8時由尖沙咀鐘樓起步，經梳士巴利道遊行至彌敦道散去，大會稱正向警方申請不反對通知書。消息指，警方傾向就遊行批出不反對通知書，惟要求申請人修改遊行路線。 遊行發起人表示，今日（22日）收到香港警方通知，批出不反對通知書，惟警方要求更改遊行時間及路線，基於公眾安全考慮，決定取消今次遊行。

今次平安夜遊行的發起人，同為12月1日在尖沙咀舉行的「毋忘初心大遊行」。（資料圖片）

申請人：警方批出路線與原本「完全唔同」

有網民發起平安夜「霜夜倒數大遊行」，計劃平安夜晚上8時在尖沙咀鐘樓舉行集會，之後經梳士巴利道東行、摩地里、梳士巴利道西行，遊行至彌敦道後散去，活動申請至翌日凌晨1時。消息指，警方傾向就遊行批出不反對通知書，但需要更改遊行路線。

協助申請不反對通知書的Swing證實消息，他表示由於警方批出的遊行路線和時間，與申請的原本內容「完全唔同」，基於安全考慮理由決定取消遊行。他續言，警方把今次遊行路線改為與12月1日「毋忘初心大遊行」的後半段路線一樣，但預計平定夜的遊行人數會相比當日有所增加至約2萬人。Swing認為跟從當日一樣只批出行人路作遊行路線，除了違背遊行的原意之外，亦未能解決參與者的安全問題。

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警方改晚上10時結束 改行至紅館

據警方要求，遊行時間須由原定晚上8時至翌日凌晨1時，改至傍晚6時開始至晚上10時結束；至於遊行路線則遭警方要求更改為由梳士巴利道公園，遊行至紅磡體育館，沿途只能在行人路上進行遊行。Swing稱基於公眾安全考慮，以及保護參與者的人身安全，決定取消「霜夜倒數大遊行」，並向籌辦遊行的所有協助單位致謝，他續言相信在不久將來「將會籌劃另一次大型活動」。

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申請人曾辦12月1日尖沙咀遊行

除了平安夜大遊行外，Swing亦曾協助申請12月1日在尖沙咀舉行的「毋忘初心大遊行」，當日活動原定下午4時起步，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園，沿海旁向梳士巴利道，遊行至紅館。由於當日參與人數眾多，有遊行人士走出梳士巴利道馬路，防暴警一度舉起藍旗，警方先以胡椒噴霧驅散，其後更一度發射催淚彈和胡椒球彈，驅散走出馬路的人群；另有示威者改到紅磡，進行破壞行動。