【聖誕節】尖沙嘴不封路　如遇突發事故　警方會封閉蘭桂坊

周二（24日）就是平安夜，不少市民都計劃外出慶祝。警方今日（23日）表示，將在平安夜及聖誕節（24、25日）實施人流安全管制措施和特別交通安排，包括維園、蘭桂坊附近一帶封路和改道。不過，尖沙嘴一帶不會實施封路措施，與過去做法不同。 另外，與往年不同，今年警方亦特別提到，蘭桂坊如有突發情況，會因應「公共安全及公共秩序的風險」，考慮是否需要封閉該區。翻查資料，今年萬聖節有人發戴面具遊行到蘭桂坊「慶節」，結果警方到晚上封鎖蘭桂坊，不准進入，大批市民於蘭桂坊外聚集，最終警方發射催淚彈清場。

警方表示，會於蘭桂坊實施人潮管制。（資料圖片）

警方表示，經評估最新情況後，今年平安夜不會於尖沙嘴實施封路措施。而蘭桂坊方面，警方預計有大批市民前往，有需要時會實施人潮管制，假如有突發情況，警方會因應公共安全及公共秩序風險，考慮是否封閉該區。

警方又勸喻，市民不要帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對在場和附近人士造成危險。翻看去年安排，警方並無指會考慮封閉蘭桂坊，只提到市民需排隊輪候進入該區。

蘭桂坊一帶，警方亦可能視乎人潮及交通，分階段兩於24、25日封路：

十二月二十四日平安夜蘭桂坊特別交通安排

第一階段（12月24日下午2時至25日上午6時） － 介乎雲咸街與威靈頓街的士丹利街； － 蘭桂坊； － 榮華里； － 和安里； － 介乎雲咸街與閣麟街的威靈頓街；及 － 安蘭街。 第二階段（12月24日晚上7時後任何時間起） － 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街； － 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街； － 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街； － 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；及 － 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。

今年萬聖節，蘭桂坊一帶發生警民衝突。（資料圖片／羅君豪攝）

警方指，改道完成後，將指示人群沿威靈頓街、砵典乍街、士丹利街、德己立街及皇后大道中輪候，整條德己立街則會禁止駛入。另外，近德己立街的士丹利街；介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街；及安蘭街等的所有路旁停車位，將於24日下午2時，至25日上午6時。

維園一帶方面，景隆街以東的駱克道；東角道；及百德新街以西的記利佐治街，將於24日下午4時至晚上11時59，及12月25日中午12時至晚上11時59分劃為行人專用區。另外，為配合工展會，興發街公眾停車埸將由每日上午9時至晚上8時59分暫停使用，直至12月30日；12月31日上午9時至翌日上午8時59分暫停使用，殘疾人士停車位除外。警方指，上述範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走。

另外，維園一帶亦可能封路和改道，直至人潮散去：

－ 介乎京士頓街與告士打道支路南行調頭支路的告士打道支路北行線將會封閉； － 介乎連接維園道天橋斜路與高士威道的告士打道南行線將會封閉； － 糖街將會封閉； － 沿維園道天橋行駛的車輛須改往告士打道西行； － 沿怡和街東行的車輛不准駛入糖街； － 介乎高士威道與京士頓街的告士打道北行線將會封閉，由大坑道天橋駛入北行線的車輛除外； － 記利佐治街將會封閉； － 介乎京士頓街與記利佐治街的百德新街將會封閉； － 介乎告士打道北行線與百德新街的京士頓街西行線將會封閉； － 沿百德新街南行的車輛須改往京士頓街東行； － 沿加寧街南行的車輛須改往京士頓街東行；及 － 如有需要，百德新街、京士頓街及加寧街將於短時間內封閉。

聖誕節維多利亞公園一帶特別交通安排

警方又指，皇后像廣場附近將上12月24日晚上8時至12月26日晚上11時59分劃為行家專用區，路段包括介乎畢打街與昃臣道的遮打道；及介乎德輔道中與干諾道中的雪廠街。另外，花園道聖約瑟堂將舉行宗教聚會，為方便參加者散會後離去，警方在12月25日凌晨零時1分至1時會將介乎堅尼地道與梅夫人徑的花園道最右線闢作行人通道，禁止車輛行駛。