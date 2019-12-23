【聖誕節】九巴平安夜、聖誕、除夕增6條特別線　50條線延長服務

社會新聞
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聖誕節、除夕將至，不少市民都計劃當晚外出，慶祝佳節。九巴今日（23日）表示，將於平安夜（24日）、聖誕節（25日）及除夕（31日）加強服務，包括開辦6條特別巴士路線；30條巴士線將延長服務時間；另有20條會提早服務。惟九巴指，受臨時改道影響的路線，將暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務。

九巴今日表示，將於平安夜（24日）、聖誕節（25日）及除夕（31日）加強服務。（資料圖片）

 特別巴士路線

路線 服務日期 服務時間
N106
小西灣-->黃大仙		 1月1 日 凌晨12時15分至1時
N116
鰂魚涌-->慈雲山

12月25日

1月1日

凌晨12時45分至1時30分

凌晨12時40分至1時30分

N243

青衣站-->長青

 12月25日及 1月1日 凌晨01時10分至2時30分
N307
中環渡輪碼頭-->大埔中心

12月25日

1月1日

凌晨12時30分至1時

凌晨12時20分至2時
N601
金鐘站(東)-->寶達

12月25日

1月1日

凌晨12時15分至1時

凌晨12時15分至1時30分
N603
中環渡輪碼頭-->平田

12月25日

1月1日

凌晨12時45分至1時

凌晨12時45分至1時5分

* N241（往青衣方向）將於12月24日及31日加停尖沙咀碼頭。

延長服務時間

日期 路線
12月24日及12月31日 1、1A、5C、13X、14、26、28、34M、35A、59X、98D、234A、238M、243M、934、936、N260、N269
12月24日 31M、36M、60X
12月31日 31、34、36、42M、215X、234X、263、269D、296D

提早服務時間

日期 路線
12月24日 69C、259X、267X、268A、268P、269S、960B、968X
12月24日及12月31日 43P、82C、X89D、263A、272S、982X、985、240X、286C、680X、980X、981P
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