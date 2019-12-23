賽艇教練涉非禮女生案　事主稱做深蹲被摸私處　課後被問陰毛多寡

前港隊賽艇代表馮狄康，於中學任職划艇隊教練時，涉嫌藉詞叫13歲女學生留在健身室深蹲，期間涉3次摸對方私處。教練否認一項非禮罪，案件今（23日）在粉嶺法院開審。庭上播放事主的會面錄影，她指遭非禮後，被告問她有無長陰毛，並稱陰毛多會影響外貌及身型。她又指被告曾向他索私處照片，她拒絕後，被告說可將他的下體照片傳給她，事主再拒絕並向同學哭訴。

被告馮狄康在粉嶺法院否認非禮。(資料圖片)

被告馮狄康（24歲）否認於今年1月4日，在某中學猥褻侵犯當時女童Ｘ。X案發時13歲，現時年值14歲。

指點動作3次觸及陰道

庭上播放Ｘ的警誡會面錄影。她供稱，當日為划艇隊訓練，被告指示全隊游1000米蛙式後去打球。她游畢後，被告指其動作不標準，叫其他隊員先行離去，隨後著事主做深蹲。事主起初獲椅子輔助，她做了數下後按指示踏前一步，被告之後出手指點，曾3次觸及其陰道位置。

數次向事主索取私處照

X覺得對方有意為之，遂詢問可否去打籃球。兩人離開健身室後，被告問她穿泳褲時會否看到下體及有無長出陰毛。事主以為這會影響動作而回答，對方再問陰毛多寡，稱陰毛多會影響外貌及身形，並取得X的電話號碼。

事主又指，被告數次向她索取私處照，及表示可將他的下體照給她。X一再拒絕，其後遇到同學時向對方哭訴。

聆訊下午續。

案件編號：FLCC4032/2019