圖書館員涉迷暈非禮女網友案　官指被告未證曾遭勒索　裁罪名成立

圖書館員被指在卡拉OK房落藥迷暈女網友後，對她揸胸、摸下體，又企圖將失去知覺的女事主帶離K房，被到場尋找女事主的男友截到並報警處理。圖書館員被控施用毒藥促成非法性行為、非禮、藏有第一類毒藥三罪，今日（20日）在區域法院裁決。庭上法官指女事主證供詳細堅實，反之被告聲稱女事主試圖以此案勒索的說法沒有事實根據，於理不合，最終採納控方說法，判被告其中兩罪罪成，藏毒罪則罪脫。案件押後至明年1月10日判刑，待取得被告背景報告，期間需要還押。

報稱任圖書館助理的被告鄭棨語否認非禮及施用毒藥等罪名。(林樂兒攝)

被告鄭棨語，29歲，任職元朗信義會宏信書院圖書館管理員，被控三條控罪，指他上年9月2日在Megabox CEO 卡拉OK房間內猥褻侵犯並施用藥物以獲得或便利向女事主X作非法的性行為，以及在同年9月4日藏有第一類毒藥。

事主喝下蔘蜜昏昏欲睡

練錦鴻法官庭上簡述案情，指女事主與謊稱任教中文的被告在Instagram 認識，兩次會面後相約Megabox CEO 消遣。期間女事主喝下一杯略苦的蔘蜜後，便感到頭暈，昏昏欲睡，被告則乘機伸手揸女事主的胸部，又隔住女事主的內褲觸碰其陰部。女事主曾大叫救命、唔好，但無力撥開被告雙手，最後失去意識。

男友到場見事主未穿內褲

其後被告與迷迷糊糊的女事主離開現場，被到場尋找女事主的男友Y發現。Y又目睹女事主未有穿內褲，隨即追問被告，被告則辯稱是女事主自己退下內褲至小腿，並要求被告幫她脫去內褲。最終男友報警，並送女事主到聯合醫院治理，經尿液樣本檢驗後發現體內含有鎮靜劑和安眠藥；警方兩天後到被告的學校搜查，在被告的抽屜下發現13顆含有昔多芬的藥丸。

被告辯稱遭事主情侶勒索

被告則稱女事主以PTGF身份在instagram 結識他，每次見面被告皆給予對方3000元報酬。涉案的約會中被告自稱未有使用任何藥物，只是目睹女事主頭暈後按她要求幫她脫下內褲後送她離開，但就被女方男友截下並勒索十萬元。

官指被告未能拿出遭勒索證據

練官稱，女事主證供詳細堅實，與k房閉路電視片段、醫院報告、Instagram對話等證據互相吻合；反觀被告指控女事主以PTGF 身份在Instagram 作招徠和收費，與Y勒索十萬元等沒有任何證據。練官續稱，即使勒索之言屬實，女事主亦毋須服用如此份量的藥物，要求被告幫她脫下內褲亦不合理。

被告曾訛稱中文教師

再者，被告虛稱自己任教中文，可見其人誠信有虧；被告與女事主之間如果只存有商業關係，被告根本無須虛報身份提升地位。練官直言被告口供似乎只是為脫身而度身訂做的說詞，內容扭曲和不合理，因此選擇採納女事主的口供，裁定被告首兩項罪名成立；藏有毒藥一罪，練官則稱被告的抽屜在圖書館內並無上鎖，無法完全證明毒藥屬於被告，因此判其罪脫。

案件押後至明年1月10日判刑，待取得被告背景報告，期間被告需要還押。

案件編號：DCCC 398/2019