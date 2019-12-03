地盤工泳池施展大蛙手非禮多名女生　官斥須判阻嚇刑罰　囚10個月

地盤工人涉嫌在公眾泳池暢泳時，伸展「大蛙手」非禮多名8至13歲的習泳女生，被控以多項非禮罪，經審訊後被裁定其中4項非禮罪成，案件今(3日)在九龍城法院判刑，醫生評估被告重犯機會屬中等。裁判官指法庭對涉及兒童的非禮案，須判以阻嚇性刑罰，判被告即時入獄10個月。

被告楊運華，49歲，已婚。被控以7項非禮罪，指他於今年6月21日，在將軍澳游泳池非禮女童A至G，7名女童年齡為8至13歲，經審訊後只裁定他當中的4項非禮罪成。

壓力及負面情緒影響犯案

辯方律師求情時稱，報告指被告並無孌童癖或觸碰癖，被告因受壓力及負面情緒影響才犯案，事後已懊惱，醫生認為他重犯的機會屬中等，被告的家人亦表示會繼續支持他。

惟裁判官指，涉及兒童非禮案件，要判以阻嚇性刑罰，以展示社會對這類案件的厭惡，並須顧及受害兒童可能受到的心理影響。考慮被告過往並無同類案底，每項控罪判4個月監禁，部份同期執行，總刑期10個月。

事主覺被告手部擘得好開

多名事主早前透過法庭的視像系統作，她們當日在泳池的6號線進行練習，其間被告亦在該線上，有女事主見到被告所游的蛙式，覺他的把手分開時，他的手擘得好開，姿勢有異，當被告游到她身旁時，她感到大腿被按了一下。她初時以為被告只是不懂游泳，後來被碰到兩至三次後感懷疑，並告知教練。亦有女生稱被摸大腿、腰及膊頭等。最後報警。

案件編號：KCCC 2078/2019