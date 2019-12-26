【預設醫療指示】病母豁達交代晚期照顧　女兒未料老人家想得通透

生活在一個連大廈樓層也要避免「4」字的社會，要與至親談死亡，討論預設醫療指示，似乎是不可能的任務，但Noel照顧患腦退化症病母親時發現，當自己克服心理障礙開口詢問，原來母親對病重時的治療早有想法，老人家其實比想像中豁達和看得更通透。Noel送別母親後，自覺應更早決定人生晚期的最後一段路，她已立遺囑並向後輩交代意願。對於政府計劃就預設醫療指示立法，Noel求之不得，表示待正式立法後便會簽訂。

Noel送別母親後，自覺應更早決定人生晚期的最後一段路，她已立遺囑並向後輩交代意願。（受訪者提供圖片）

獨生女Noel與母親相依為命近二十年，去年歷喪母之痛。在母親離世前，兩母女談及預設照顧計劃，並立了遺囑，不過無簽署預設醫療指示。Noel母親的腦退化症引發妄想，不時以為照顧自己的女兒及傭人偷竊家中財物，亦經常時空交錯，會將數年前的事誤以為是剛剛發生，而母親不時病發亦令Noel壓力倍增。

回想傾談醫療指示的那天，Noel坦言自己頗驚恐，擔心母親會以為自己想「謀家產」，亦選好「吉時」在日間才與母親談話，因為Noel母親的狀態在下午4時後會較差，較易病發。她曾以比喻向母親解釋：「蘋果同橙會過期，人都會過期」，問母親對自己「過期」時的治療有何看法，令她意想不到的是母親想得豁達，早預備好傾談這件事。

冀家中自然臨終

母親當時強調：「唔好搞咁多嘢」，表明想在家安老。Noel再仔細問，日後病重時會否想做心外壓、插喉等搶救治療，母親拒絕並稱任她自然死亡。回看這段經歷，Noel認為「可能老人家其實有諗，唔係『唔化』」，只是一直無人詢問其意願，遂藏在心裏無主動說出口。

至於為何有動機與母親談預設照顧，Noel透露自己曾聽過相關講座，聽畢醫生說明才得悉急救時「搓心」可能導致骨折，對病人造成傷害。另外，Noel父親當年是因心臟病發猝然離世，其遺產分配因法律文件不齊全，折騰全家人足足二十年，亦令她覺得應提早準備好。

（受訪者提供圖片） Noel的母親病重入院三日後便撒手人寰，她守在母親病榻邊，至最後十數小時一直緊握母親的手，一邊將早前為母親寫好的「生命故事冊」朗讀出來，這本故事冊記載了母親近九十年人生的重要事，如小時候在哪裏長大、興趣等，亦貼有年輕時穿旗袍的留影。

母親離世一年多，Noel慶幸自己有與她制訂預設照顧，她病重入院時不需再被問「搓唔搓心」，而是按着遺願逐一處理人生最後旅程，Noel也可與她好好道別。Noel認為，這種事前準備令自己的情緒在母親離世後更快復元，她微笑道：「我對得住她，沒有遺憾」。這段經歷亦為Noel帶來改變，她已訂好遺囑，向後輩交代個人意願；她又裝修住所，將走廊改闊、門檻改成無障礙通道，預備好他日行動不便時，家中環境可便於安老。