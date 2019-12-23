【逃犯條例】涉10.13旺角襲警案　土木工程師被告未上庭被通緝

反修例運動持續，有網民在10月13日發起「18區開花」行動，全港多區爆發警民衝突，其中3名男子在旺角區被捕，他們涉藏軍刀、鐵通及搶槍，被控管有攻擊性武器、意圖搶劫而襲擊他人、襲警等4罪，分成2案於今午（23日）在九龍城裁判法院再提堂。其中以報稱任土木工程師被告，早前未有依期到警署報到，今亦未有上庭，法庭發下手令通緝他。兩案分別押至明年2月17及26日再訊。

事件中曾有不明人士向警員起飛腳。(資料圖片)

襲擊時曾有不明人士起飛腳

兩名被告：謝信誠（30歲，地盤工人）及甘維邦（24歲，土木工程師），被控4項罪名，包括意圖搶劫而襲擊他人、襲警、藏攻擊性武器，及管有他人身份證。

控罪指他們於今年10月13日，在旺角雅蘭中心外襲擊警務人員W，意圖搶劫他。甘另被控同日同地襲擊警員W、管有伸縮警棍、以及管有他人身份證。據了解，警員W被不明人士「起飛腳」踢倒後，謝隨即衝前搶警槍，以及打警員頭部，而甘則再以伸縮警棍襲擊警員。

次被告上月已未到警署報到

今天只有首被告謝信誠上庭，次被告甘維邦則未有出現，其代表律師稱未有收到任何指示。裁判官嚴舜儀稱早前未能找到被告報稱地址，上月他未有依期到警署報到，兩次發下手令，今保留第二個手令通緝被告。案件押至明年2月17日再訊，期間謝繼續還柙看管。

學生藏軍刀案押後

另一案被告林浩軒（18歲，學生）被控藏有攻擊性武器，指他於本年10月13日在深水埗福華街與欽州街管有攻擊性武器，即一把瑞士軍刀及一枝鐵通。

控方稱已完成調查，嚴官批准押至明年2月26日再訊，期間以原有條件保釋。

案件編號：KCCC2545、2546/2019