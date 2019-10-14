【10.13罷買】針對警方暴力升級　一日內3警員1警車受襲　　

網民今日（13日）發起18區遍地開花行動，在全港多個大型商場聚集，警方下午開始在多區出動清場，事件在數小時內已演變成多宗警民衝突，而且示威者針對警方的暴力行動升級，全日港九各區發生至少3宗警察遇襲案，以及1宗警車遭擲汽油彈。

有示威者在旺角「起飛腳」踢向防暴警察頭部。（網上短片截圖）

襲案事件一：旺角黑衣人「起飛腳」踢跌防暴警

下午約2時，在旺角彌敦道一帶有防暴警員追截示威者，網上流出一條影片，有人拍攝到有警員與一名黑衣人拉扯。雙方糾纏期間，黑衣人身後有另一黑衣人趕至拯救同道，以「李小龍」式姿勢飛身踢中警員頸部，警員應聲飛彈倒地。此時，「飛踢」的示威者迅即轉身逃去，而其兩名同夥黑衣人隨即上前，一人用腳踢打，另一人用長傘毆打該警員，過程約十數秒，其中一人更與卧在地上的警員拉扯，未幾鬆手快速逃離。

警方其後透露，成功拘捕其中2人，包括用長傘毆向警員的男子及一名企圖搶槍的男子，二人涉嫌非法集結及襲警。

襲案事件二：apm男子利器捅警察頸部

下午約5時，過百名黑衫示威者今(13日)下午聚集apm商場中破壞商場內的餐廳。其後有防暴警察到場執法，現場嘈雜混亂間，一男子在人群中突以利器捅向警察頸部，警員受傷當場血流如注，現場有警員將涉事示威者壓在地上制服，行動中至少拘捕兩名人士。

警方在其後公開指，在下午有警員奉命到港鐵觀塘站處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被暴徒以利器從後割頸。有警員頸部受傷流血，被送往聯合醫院救治，送院時清醒。 警方已即時於現場拘捕兩人。警斥責「暴徒行徑嚴重威脅警務人員的人身安全，以利器襲擊可以致命，警方必定全力追究。」

襲案事件三：警方證實喬裝警被揭 「落單」被毆全程無還手

晚上7時半，將軍澳一名穿黑衣載口罩的男子被示威者懷疑是警員，現場人士要求查看及搶奪他的背囊，惟該男子拒絕並拔足狂奔，但跑至一花槽時絆倒在地，示威者隨即追上前拳打腳踢，一度倒在草叢中，有人更用傘尖捅他。有另一名無戴口罩的男子從花槽中扶起受傷男子，並帶走他，不過，受傷男子走不多遠，又被追上的其他示威者從後襲擊頭部，有一人手持疑似小型「士巴拿」的銀色工具猛砸其頭部，至少揮打了九下，該受傷男子血流披面，腳步不穩，傷勢不輕。

混亂中男子的背囊跌在地下，示威者搜查他的背囊，發現伸縮棍和手機。該男子扶著傷口，自行走到對面馬路坐下接受急救，期間示威者將伸縮棍丟進坑渠。

男子被毆後，大批防暴警員在數分鐘內極速即持槍趕到現場，包圍該名男子拉起封鎖線，並馬上將現場傳媒趕至對面馬路。有防暴警爬進坑渠拾回警棍。

警方其後發新聞稿指，晚上七時半左右，兩名在將軍澳執勤的便裝警員，被暴徒圍堵。兩名警員嘗試撤離現場，但被暴徒追打。有暴徒以硬物不斷擊打該兩名便裝警員的頭部。兩名警員均頭部受傷流血，他們被送往將軍澳醫院治理，送院時清醒。

警方對暴徒冷血行為深感憤怒，會全力調查暴徒惡行。

+ 6 + 5 + 4

警車遭擲汽油彈 車底下火光熊熊

下午4時許，有示威者在唐明街一帶設置路障；下午五時許，一輛警車駛抵，路經沙田鄉事會路，在好彩中心對出位置，突遭人掟汽油彈，車底下隨即烈火熊熊。