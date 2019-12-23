【警方記者會】周日集會起衝突　江永祥斥襲警示威者走入人群卑鄙

有網民昨日（22日）下午於中環愛丁堡廣場發起關注新疆人權集會，獲警方發出不反對通知書。惟集會尾聲，有人將附近的國旗扯下拋棄於地上，一名示威者推撞檢走國旗的警員，爆發警民衝突，多人襲警，警員一度施放胡椒噴霧，更有一名警員擎槍示警，被指指向示威者。 警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥於警方例行記者會表示，所謂擎槍「指向人群」純屬誤解，警員基於自身危險而擎槍保護自己及同袍。他狠批有人襲擊警員後逃至人群中，「其實最自私、最卑鄙就係呢啲暴徒」。

其實最自私、最卑鄙就係呢啲暴徒......打完人衝入人群裏面，希望用無辜嘅市民或途人做掩護。 警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥

↓↓12.22中環關注新疆人權集會衝突↓↓

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斥「暴徒」希望用無辜市民或途人做掩護

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜、油尖警區副指揮官黃志威及港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏今日（23日）會見傳媒。

就昨日愛丁堡廣場有集會，再次演變成警民衝突。江永祥表示，衝突期間有「暴徒」在攻擊警員後，走入無辜人群中希望逃走，直斥「其實最自私、最卑鄙就係呢啲暴徒」、「打完人衝入人群裏面，希望用無辜嘅市民或途人做掩護」。

他又指，當時情況有許多電視直播均拍攝清楚，有人在大會堂對出拆走一枝國旗，警員到場只希望執法，由於拆國旗行徑明顯違反侮辱國旗罪，除非能解釋將國旗掉到地上並非不尊重。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，昨日（22）愛丁堡廣場集會中，有警員擎槍「指向人群」純屬誤解。（陳浩然攝）

指警員受襲 擎槍保護自己及同袍

江永祥表示，當時警員準備離開時，有「暴徒」故意挑起事端，推撞警員，繼而展開整個混亂、衝突場面，重申非干預和平集會，反問：「如果係和平集會嘅，點會有人拆國旗落嚟掉？如果係和平集會嘅，點解會有人見到警察就會襲擊我哋？」他呼籲市民切勿再「縱容」暴力。

他表示於混亂中，有人踢警員，亦有人拾起記者的腳架扔向在場警員，警員之後跌倒在地上，當時有許多人圍住該名警員，他在感到生命受威脅，或有可能令身體受到嚴重傷害時，別無他選下擎槍保護自己及身邊的同袍，強調所謂擎槍「指向人群」純屬誤解。