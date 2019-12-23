散工涉後樓梯性侵3女網友　警查追問強姦事件　被告稱唔知係邊個

地盤散工在社交媒體認識3名女子，在不足一個月內，涉嫌在不同地方的後樓梯，先後把3女強姦、企圖強姦，及與只得12歲的女童非法性交，他更被索取得女童的裸照後，威迫與她繼續交往。3事主均有報警，散工不久後被捕，警員查問他與其中一名聲稱遭他強姦的女事主時，散工要求看事主照片並說：「因為我唔知係邊個。」散工否認曾強姦及性侵各女事主，案件今(23日)在高等法院開審。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。控罪指他於2018年9月23日，在屯門兆麟苑貴麟閣樓梯，強姦X(案發時16歲)，他又被控於同年10月6日，在屯門兆麟苑寶麟閣樓梯與12歲女童Y非法性交，以及於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。他亦被控於同年10月10月，在牛頭角某大廈樓梯企圖強姦Z(案發時23歲)。

強姦X前曾問是否處女

控方開案陳詞指，16歲的女事X，於2018年9月22日透過Facebook，認識一個帳戶叫「Anson Tsui」的男子，對方自稱19歲，他邀請X外出。X起初拒絕，惟她之後和朋友爭吵，遂答應和被告見面。

X於翌日早上約6時到屯門和被告見面，惟被告不滿她只顧看手機，取去X的手機並稱會代為保管，之後帶X到屯門兆麟苑貴麟閣某層的梯間。期間，被告問X是否處女，X聞言則試圖離開，惟被告脫去X的褲，X隨即穿回，被告便威脅會撕開X的褲子，以及叫朋友捉X入屋，最終把X強姦，期間未有使用安全套。

被告強姦X後，把手機交還X，X則乘搭巴士離開。X之後把事件告知朋友，事件轉輾報警。

庭上播放X與警方的錄影會面，X指在樓梯期間，被告講及「溝女」的事，而X則回應：「女唔係咁溝。」X又向被告訛稱她有男友，又指男友會「鬧」她，惟被告反指：「驚咩？」

向事主Y自稱是大學生

12歲的事主Y，去年暑假在Facebook結識「Anson Tsui」，兩人之後成為情侶。Y向被告透露自己12歲，就讀中二。被告則自稱19歲，是一名大學生。被告和Y之後在10月6日見面，被告帶她到兆麟苑寶麟閣某層的梯間，並圖和對方性交， Y起初表示「唔想」，但最終和被告性交。

Y之後把自己的祼照透過WhatsApp傳給被告。同月13日，被告要求和Y見面但遭拒，他便威脅發布祼照。大驚的Y把事件告知同學，事件最終報警。

事主Z咬被告手腕逃脫

23歲女事主Z，去年透過Facebook結織帳戶叫「Anson Tsui」的被告，兩人曾數次外出，之後未有聯絡。Z之後於Instagram 認識一名自稱「Tracy」的人，兩人曾見面。同年10月10日凌晨3時許，「Tracy」向Z表示在Z的住所附近想與Z見面。Z在大廈大堂等候，惟「Tracy」未有出現，反而被告突在防煙門出現，並把Z拉入樓梯。

被告向Z質問：「想點，消失咗一段時間。」之後圖強姦Z但不果。Z咬被告的手腕，並成功逃脫，先後向大廈鄰居和保安求助，被告則逃離現場。

Z叫男友扮買家引被告現身

Z之後見一個帳戶為「Anson Tsui」的人在網上售賣二手玩具，遂叫男友假扮買家，相約見面，Z同時通知警方。被告於10月18日到荃灣港鐵站應約，Z即向警員點出被告，被告因此被捕。

被在警誡下稱：「我女友叫我同佢(Z)食早餐，我地攬過對方」。被告之後又因涉強姦X被捕，被告當時回應：「我想睇番X嘅相，因為我唔知係邊個」。

案件編號：HCCC271/2019