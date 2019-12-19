遊艇「執屍」強姦案　被告稱未與事主性交未獲接納　陪審團裁罪成

鐘錶女商人在遊艇派對後醉酒，疑遭男商人「執屍」強姦。男商人早前否認1項強姦罪受審，在自辯時指於派對時，和事主在船頭擺出「好似Titanic（電影《鐵達尼號》），you jump I jump咁」的姿勢並接吻，但兩人在案發時沒有性交。而陪審團經約4小時的退庭商議，今(19日)以5比2裁定男商人罪成，法官把案件押後至明天進行求情。

被告黃興國在高等法院否認一項強姦罪。(資料圖片)

被告黃興國，33歲，報稱商人。他被控於去年11月22日在沙田一單位內強姦女事主X。

遊艇派對後到被告家

X早前作供透露，她從事批發珠寶及名錶。於去年10月，當時的男友帶她到一私人會所。而被告亦有出席，X因而認識對方。X應被告邀請，於去年11月21日晚出席一個遊艇派對。她飲了約4、5杯酒後，感到暈眩。被告於翌日凌晨，扶她上岸，兩人再乘搭的士到被告的沙田住所。

事主擔心會懷孕報警

她指隨後發現躺在床上，遭赤祼的被告壓著。被告又拉下她的內褲，而她則推被告和按著自己的內褲，但仍遭被告強姦。期間，X指對方已婚，又稱「我地只係朋友」，之後失去知覺。X翌日早上醒來，問被告：「琴晚我哋係咪冇發生啲乜嘢？」被告未有回答，而X隨後離開。因擔心失去知覺後再遭被告侵犯，以及會懷孕，最終報案求助。

辯方質問X時，指她在船上擁抱和吻被告。X聞言反應激動，謂：「係咪醉既人就應該被人強姦，無男朋友既人被人強姦就係自願？」

被告自辯稱只對望及接吻

已婚並育有一女的被告自辯時稱，在遊艇派對中和X有身體接觸，攬著對方的腰。X則拖著他的手拖到船頭，兩人擺出「好似Titanic（電影《鐵達尼號》），you jump I jump」的姿勢，又曾接吻。而X之後在派對中飲醉。

兩人在派對後，乘的士到被告的住所。被告在住所脫去身上衣物，只剩下內褲，並躺在床上睡覺。X曾把電話放到他的耳邊，欲叫醒他，之後躺在床上。兩人在床上對望及接吻，但未有性交。

案件編號：HCCC244/2019